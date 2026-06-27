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[GALLERY] Điều hòa di động Fujihome 2026, mẫu nào đáng mua nhất?

Thiên Trang (th)

Fujihome 2026 ra mắt 4 mẫu điều hòa di động mới với nhiều nâng cấp về làm lạnh, tiết kiệm điện và độ ồn, phù hợp đa dạng nhu cầu sử dụng.

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Điều hòa di động từng bị gắn với định kiến làm lạnh kém, tiêu thụ nhiều điện năng và vận hành ồn ào, nhưng thế hệ Fujihome 2026 đang cho thấy những thay đổi đáng kể khi hãng đồng loạt nâng cấp cả thiết kế luồng gió lẫn công nghệ máy nén trên các dòng sản phẩm mới, mang đến giải pháp làm mát linh hoạt hơn cho người dùng hiện đại. (Ảnh: FUJIHOME)
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Bốn model mới gồm PAC12N, PAC14N, PAC12PRO và PAC14PRO đều sở hữu thiết kế di động với bánh xe, tích hợp ba chế độ làm lạnh, quạt gió và hút ẩm, đồng thời hỗ trợ điều khiển bằng bảng cảm ứng, remote và ứng dụng Smart Life, giúp người dùng dễ dàng sử dụng mà không cần khoan đục hay lắp đặt phức tạp như điều hòa treo tường truyền thống.(Ảnh: FUJIHOME)
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Đối với dòng N gồm PAC12N và PAC14N, Fujihome tập trung cải tiến khả năng phân phối luồng khí bằng việc mở rộng cửa gió lên kích thước 10 x 29 cm kết hợp cơ chế đảo gió tự động, giúp khí lạnh lan tỏa đều hơn trong phòng, giảm hiện tượng tập trung gió tại một điểm và cải thiện hiệu quả làm mát so với các thế hệ trước.
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Dòng N còn được trang bị cảm biến nhiệt độ thông minh với chế độ Auto có khả năng tự động điều chỉnh công suất theo nhiệt độ thực tế trong phòng, đồng thời tích hợp đèn UV-C trong khoang hút gió nhằm hỗ trợ hạn chế vi khuẩn và nấm mốc, gia tăng giá trị sử dụng cho các không gian sinh hoạt gia đình.
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Trong khi đó, PAC12PRO và PAC14PRO được định vị ở phân khúc cao hơn nhờ sử dụng máy nén Inverter, cho phép điều chỉnh tốc độ hoạt động linh hoạt để duy trì nhiệt độ ổn định, giảm hao phí điện năng và phù hợp với nhu cầu vận hành liên tục trong thời gian dài hoặc xuyên đêm.
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Ngoài lợi thế tiết kiệm điện, dòng PRO còn sở hữu lưu lượng gió lên tới 440 m3 mỗi giờ cùng hệ thống tiêu âm ba lớp và chân đế cao su giảm rung, giúp độ ồn khi vận hành ở chế độ ngủ duy trì quanh mức 45 dB, mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dùng trong không gian nghỉ ngơi.
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Theo khuyến nghị từ nhà sản xuất, các phiên bản 12.000 BTU phù hợp với phòng diện tích vừa và nhỏ, trong khi các mẫu 14.000 BTU sẽ phát huy hiệu quả ở không gian lớn hơn nhờ công suất làm lạnh mạnh và khả năng hút ẩm đạt tới 46,8 lít mỗi ngày.
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Nhìn tổng thể, dòng N sẽ phù hợp với người cần giải pháp làm mát cơ động, chi phí hợp lý và hiệu quả tức thời, còn dòng PRO là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai ưu tiên tiết kiệm điện, vận hành ổn định và sử dụng thường xuyên, cho thấy điều hòa di động thế hệ mới đang dần trở thành một lựa chọn thực tế thay vì chỉ là giải pháp tạm thời như trước đây.s
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