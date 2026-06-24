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[GALLERY] Máy ảnh compact 20 năm tuổi bất ngờ sốt trở lại nhờ Gen Z

Thiên Trang (TH)

Từng bị smartphone lấn át, máy ảnh compact đời cũ bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ khi Gen Z săn lùng để theo đuổi phong cách ảnh vintage và Y2K.

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Máy ảnh compact từng được xem là “nạn nhân” lớn nhất của cuộc cách mạng smartphone, nhưng đang tạo nên màn tái xuất đầy bất ngờ trên thị trường công nghệ toàn cầu khi trở thành món đồ được giới trẻ săn đón mạnh mẽ.
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Theo số liệu từ Hiệp hội Sản phẩm Máy ảnh và Hình ảnh Nhật Bản (CIPA), sản lượng máy ảnh kỹ thuật số toàn cầu đã giảm từ mức đỉnh 121,5 triệu chiếc vào năm 2010 xuống chỉ còn 8,9 triệu chiếc vào năm 2020, phản ánh giai đoạn thoái trào kéo dài hơn một thập kỷ của dòng thiết bị từng rất phổ biến này.
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Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, những chiếc máy ảnh compact có tuổi đời từ 10 đến 20 năm bất ngờ trở thành mặt hàng “hot” trên thị trường đồ công nghệ cũ, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động mua bán, sưu tầm và cho thuê thiết bị phục vụ nhu cầu chụp ảnh của người trẻ.
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Các chuyên gia cho rằng động lực lớn nhất của xu hướng này đến từ làn sóng hoài cổ và phong cách Y2K đang lan rộng trong cộng đồng Gen Z, khi những thiết bị công nghệ của thập niên 2000 mang lại cảm giác khác biệt so với các sản phẩm hiện đại ngày nay.
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Điểm hấp dẫn của máy ảnh compact đời cũ nằm ở cảm biến CCD với khả năng tạo ra màu sắc đậm chất vintage, độ tương phản cao, hiệu ứng mờ sương tự nhiên và những lỗi hình ảnh đặc trưng mà camera smartphone hiện đại khó có thể tái hiện một cách chân thực.
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Trong bối cảnh chi phí chụp ảnh phim ngày càng đắt đỏ và quy trình tráng rửa mất nhiều thời gian, máy ảnh compact cũ được xem là giải pháp thay thế hợp lý khi vẫn mang lại chất ảnh hoài cổ nhưng thuận tiện hơn trong việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu số.
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Sức hút của trào lưu này còn được thể hiện rõ trên mạng xã hội khi các hashtag liên quan đến máy ảnh kỹ thuật số như #digitalcamera hay #digicam thu hút hàng tỷ lượt xem, thúc đẩy nhu cầu sở hữu và trải nghiệm những dòng máy từng bị xem là lỗi thời như Sony Cyber-shot, Fujifilm FinePix hay Nikon Coolpix.
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Dù giá bán nhiều mẫu máy đã bị đẩy lên cao và rủi ro hỏng hóc ngày càng lớn do nguồn linh kiện khan hiếm, máy ảnh compact vẫn đang hình thành một thị trường ngách trị giá hàng triệu USD, nơi Gen Z tìm kiếm sự chân thực, cảm xúc nguyên bản và vẻ đẹp không hoàn hảo giữa thời đại hình ảnh được tối ưu hóa bởi trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Genk)s
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