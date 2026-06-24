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BYD Denza N8L 2027 từ hơn 1,1 tỷ đồng, chạy 430km không "ăn xăng"

Nguyễn Anh

Mẫu xe BYD Denza N8L 2027 mới mở bán tại thị trường Trung Quốc được trang bị bộ pin LFP có dung lượng 75,26 kWh và phạm vi di chuyển thuần điện tăng lên 430 km.

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Thương hiệu cao cấp của BYD là Denza đã tung ra phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ lớn N8L 2027 tại Trung Quốc. Bản cập nhật này đã được nâng phạm vi hoạt động thuần điện và bổ sung công nghệ sạc siêu nhanh. Tại thị trường Trung Quốc, BYD Denza N8L 2027 có hai phiên bản với giá bán từ 319.800-349.800 Nhân dân tệ (tương đương 1,119-1,224 tỷ đồng).
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Về ngoại hình, BYD Denza N8L 2027 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.200 x 1.999 x 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.075 mm. Trọng lượng không tải dao động từ 2.980-3.120 kg, tùy phiên bản. Xe sử dụng hệ thống treo tay đòn kép phía trước và hệ thống treo đa liên kết 5 thanh phía sau.
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Mẫu xe này cũng được trang bị hệ thống treo chủ động DiSus-A của BYD và hệ thống đánh lái bánh sau có góc quay 10 độ, giúp bán kính quay đầu giảm xuống còn 4,58 m. Hệ thống hỗ trợ lái sử dụng nền tảng DiPilot 300 của hãng, kết hợp một cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe với 3 radar sóng mmWave và 7 camera cảm biến.
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Bên trong xe, BYD Denza N8L 2027 sử dụng cấu hình ghế ngồi 2+2+2. Nội thất được bổ sung hai tùy chọn màu mới là nâu hổ phách và đỏ san hô, mang đến cảm giác ấm cúng và sang trọng. Ghế được bọc da Nappa, hàng ghế thứ nhất và thứ hai đều là ghế thương gia với các chức năng sưởi, thông gió và massage tiêu chuẩn. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba chỉ có tính năng sưởi.
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Tiếp đến là màn hình thông tin giải trí 17,3 inch được đặt ở trung tâm mặt táp-lô trong khi hành khách phía trước cũng có màn hình riêng với kích thước 13,2 inch. Hệ thống âm thanh Devialet 20 loa, tủ lạnh 11 lít trên xe có chức năng hâm nóng/làm mát, bàn gập cho hàng ghế sau cùng kính riêng tư cách âm nhiều lớp cũng được trang bị cho xe.
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Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đa màn hình liên kết và trợ lý siêu thông minh "Didi Xia". Hệ thống này có khả năng chủ động dự đoán nhu cầu, ghi nhớ sở thích của người dùng và mang đến trải nghiệm đồng hành có khả năng học hỏi theo thời gian.
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Ở bản cao cấp nhất, xe có thêm các tính năng như bộ mâm 21 inch, cửa cốp đóng mở chỉnh điện, hệ thống căng dây đai an toàn chủ động, màn hình 17,3 inch dành cho hàng ghế thứ hai và ghế phụ lái phía trước kiểu không trọng lực với bệ đỡ chân có thể điều chỉnh.
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Ra mắt vào cuối năm 2025 với vai trò là người anh em có giá cạnh tranh hơn của Denza N9, mẫu SUV 6 chỗ N8L ban đầu chỉ cung cấp phạm vi chạy thuần điện 230 km. Ở phiên bản nâng cấp, mẫu xe này được trang bị bộ pin LFP có dung lượng 75,26 kWh, tăng khoảng 60% so với con số 46,99 kWh trước đây. Phạm vi hoạt động thuần điện theo chu trình CLTC của xe nhờ thế mà tăng lên 430 km.
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Denza N8L 2027 cũng được áp dụng công nghệ sạc siêu nhanh như điểm nhấn của bản nâng cấp. Denza tuyên bố mẫu xe này có thể đạt công suất sạc nhanh DC tối đa lên tới 728 kW. Mẫu SUV này hiện tương thích với hệ sinh thái sạc nhanh của tập đoàn ôtô Trung Quốc với các thông số gồm: Sạc từ 10% lên 70% trong 5 phút; Sạc từ 10% lên 97% trong 9 phút; Thời gian sạc chỉ chậm hơn 3 phút khi nhiệt độ môi trường ở mức -30 độ C.
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Những thông số trên đạt được nhờ kiến trúc điện áp 800 V và pin Blade thế hệ thứ hai của xe. Phạm vi hoạt động kết hợp sau khi đổ đầy xăng và sạc đầy pin lên tới 1.550 km. Chưa hết, Denza N8L 2027 còn sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 202 mã lực, kết hợp cùng 1 mô-tơ điện ở phía trước và 2 mô-tơ điện ở phía sau. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 751 mã lực.
Video: Giới thiệu xe SUV Denza N8L 2027 tại Trung Quốc.

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