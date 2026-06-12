[GALLERY] 4 game miễn phí mới trên Steam, có siêu phẩm học mà chơi

[GALLERY] Motorola Razr 60 5G trở lại, khiến Galaxy Z Flip6 dè chừng Motorola Razr 60 5G chính thức trở lại Việt Nam với thiết kế nắp gập huyền thoại, màn hình đẹp, giá hấp dẫn và cạnh tranh trực tiếp Galaxy Z Flip6.

Ngắm Volkswagen ID.Era 8X đẹp như xe điện, sở hữu động cơ tăng áp 1.5L Sở hữu thiết kế giống hệt mẫu xe 9X đầu bảng, Volkswagen ID.Era 8X 2026 có giá thấp hơn và được trang bị hệ truyền động mở rộng phạm vi với máy xăng 1.5L.

[GALLERY] Cận cảnh USV đã giải cứu các phi công trực thăng Mỹ bị Iran bắn hạ Con tàu mặt nước không người lái do công ty Saronic có trụ sở tại Texas chế tạo đã được điều động tới khu vực này vào tháng 3/2026.

BYD Denza Z Coupe lộ diện - mạnh gần 1.600 mã lực, cánh gió "khủng" Chỉ 6 tuần sau màn ra mắt của phiên bản mui trần, Denza Z Coupe hiệu năng cao với cánh gió cố định và những thông số động cơ đầy ấn tượng tới gần 1.600 mã lực.

Bí ẩn về thực thể nằm ở ranh giới giữa sống và không sống Dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, virus là một trong những thực thể kỳ lạ và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trên Trái Đất.

Olinia Uno - xe điện 6 chỗ đầu tiên của Mexico, dưới 300 triệu đồng Olinia Uno là xe điện nội địa đầu tiên của Mexico, xe có thể chở tới 6 người, nhưng chỉ đạt 100 km cho mỗi lần sạc và tốc độ tối đa giới hạn ở mức chỉ 50 km/h.

Mitsubishi Xpander lấy lại "ngôi vương" MPV, bỏ xa Toyota Veloz Cross Sau khi bất ngờ đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Toyota Veloz Cross trong tháng 4/2026, Mitsubishi Xpander đã nhanh chóng lấy lại "ngôi vương" phân khúc MPV.

Đại học không chỉ đào tạo, mà còn tạo ra tri thức và công nghệ mới Theo PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, các trường đại học không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo mà còn phải tạo ra tri thức mới, hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ.

Ổ SSD di động tích hợp chip 4G, tự hủy bằng một tin nhắn Chỉ bằng một tin nhắn SMS, chiếc ổ SSD đời mới này sẽ lập tức tự hủy bằng dòng điện cao áp.