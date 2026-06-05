[GALLERY] Game Soulslike mới gây sốt Steam, nhận 97% đánh giá tích cực

Bằng cách khai thác các tiểu hành tinh gần Trái Đất, một "chuỗi cung ứng không gian" có thể được thiết lập để hỗ trợ căn cứ trên sao Hỏa, không cần vận chuyển vật liệu xây dựng và nhiên liệu từ Trái Đất.
Bất chấp sự xuất hiện của thế hệ mới, mẫu MPV Toyota Innova đời cũ vẫn tiếp tục được bán trên thị trường và nhận phiên bản nâng cấp cho năm 2026 vì sức hút lớn.
Các chiến đấu cơ F-35A và E-3A của NATO tăng cường tuần tra, giám sát không phận, đối phó với các mối đe dọa từ Nga và khu vực Bắc Cực.
Những rủi ro mà những chiếc ôtô của bạn đã vận hành nhiều năm, nhưng ít được bảo dưỡng hoặc có hệ thống nhiên liệu xuống cấp dễ gặp nhất khi chuyển sang E10.
Mẫu xe điện BYD Atto 3 Evo sở hữu công suất tối đa 313 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây và phạm vi hoạt động 510 km theo chuẩn WLTP.
Cơ quan Vũ trụ châu Âu nghiên cứu hydrogel để tạo lớp bảo vệ chống bức xạ cho phi hành gia trong các nhiệm vụ không gian dài và sứ mệnh lên sao Hỏa.
Lô GAC GS3 Emzoom đầu tiên vừa chính thức xuất khẩu sang Việt Nam, gia nhập phân khúc CUV/SUV cỡ B, cạnh tranh Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross.
ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đang tham gia phát triển thương hiệu xe điện mới. Vậy điều gì khiến gã khổng lồ công nghệ muốn bước chân vào ngành ôtô?
Không chỉ Toyota Alphard, "người anh em song sinh" của mẫu MPV cao cấp này là Vellfire cũng được hãng xe Nhật Bản nâng cấp tinh chỉnh cho phiên bản năm 2026.
Ít ai biết người tạo ra Gmail cũng là cha đẻ AdSense và tác giả câu nói "Don't be evil" từng định hình văn hóa Google suốt nhiều năm.