Đại học không chỉ đào tạo, mà còn tạo ra tri thức và công nghệ mới

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn tới. Vì vậy, các trường đại học không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo mà còn phải tạo ra tri thức mới, hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ và thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Nghiên cứu khoa học hướng tới giá trị thực tiễn

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính khẳng định, sinh viên hôm nay không chỉ học để tiếp nhận kiến thức. Chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển biến rõ nét trong tư duy học tập: Học tập gắn với nghiên cứu, nghiên cứu gắn với sáng tạo và sáng tạo hướng tới các giá trị thực tiễn.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

Năm học 2025-2026, ĐH Bách khoa Hà Nội có 706 đề tài nghiên cứu khoa học, 2.229 sinh viên tham gia, dưới sự hướng dẫn của 376 giảng viên.

Trong năm học này, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn tại các kỳ thi Olympic toàn quốc (Toán học, Vật lý, Tin học học, Cơ học- do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đồng tổ chức - PV) với 89 giải cá nhân, trong đó có 8 giải Nhất; 1 giải Nhất toàn đoàn (môn Vật lý)

Cùng với đó, các sân chơi nghiên cứu khoa học, phong trào "sinh viên start-up" đã từng bước đưa những ý tưởng từ phòng thí nghiệm đến với thị trường và doanh nghiệp, biến kiến thức thành công nghệ và sản phẩm đóng góp cho xã hội.

“Ba lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Olympic và khởi nghiệp sáng tạo tuy khác nhau về hình thức nhưng đều nằm trong một chuỗi phát triển thống nhất, hướng tới mục tiêu chuyển hóa tri thức thành công nghệ, công nghệ thành sản phẩm và sản phẩm thành doanh nghiệp”, ông Chính khẳng định.

Sinh viên Lê Đắc Hoàng Anh, giải Nhất Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên học sinh toàn quốc năm 2026. Ảnh: Mai Loan.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính cho hay, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn tới. Vì vậy, các trường đại học không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo mà còn phải tạo ra tri thức mới, hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ và thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Theo PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, mục tiêu cuối cùng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học không chỉ dừng lại ở các công trình hay giải thưởng học thuật mà còn hướng tới việc hình thành năng lực đổi mới sáng tạo cho người học. Đây cũng chính là nền tảng để sinh viên tham gia sâu hơn vào thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

'Điểm cộng' đắt giá của sinh viên nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp

​Huyền Trang, sinh viên ngành Vật liệu học cho hay, tham gia nghiên cứu khoa học không chỉ giúp em tích lũy thêm kiến thức chuyên môn mà còn mang lại những trải nghiệm thực tế trong quá trình làm việc với giảng viên, đồng đội và triển khai đề tài. Đây là cơ hội để người học rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm và thêm tự tin vào năng lực của bản thân.

Những giá trị mà sinh viên thu nhận được từ quá trình nghiên cứu khoa học cũng là những năng lực được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm khi tuyển dụng nhân sự chất lượng cao.

Là những đơn vị đồng hành với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, đại diện các doanh nghiệp cho rằng giá trị của nghiên cứu không chỉ nằm ở các sản phẩm khoa học mà còn ở quá trình hình thành năng lực, tư duy và bản lĩnh nghề nghiệp cho người học.

Bà Mai Linh Giang trao đổi với PV. Ảnh: Mai Loan.

Bà Mai Linh Giang, Giám đốc Trung tâm phát triển nguồn nhân lực, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT cho hay, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học thường có tư duy phản biện, tư duy hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Trong quá trình thực hiện đề tài, các em được rèn luyện kỹ năng tự học, thu thập và phân tích dữ liệu, quản lý công việc cũng như làm việc theo mục tiêu và tiến độ.

“Những sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học thường là những người có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp, có đam mê học hỏi và tinh thần học tập suốt đời”, bà Giang nhận định.

Tuy nhiên, theo bà Giang, để các kết quả nghiên cứu có thể đi vào thực tiễn, sinh viên cần thêm kinh nghiệm, nguồn lực và sự đồng hành từ doanh nghiệp. Đây cũng là lý do doanh nghiệp tham gia hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, vừa để tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa tìm kiếm những ý tưởng và cách tiếp cận mới đối với các bài toán thực tế.

Đồng quan điểm, bà Vũ Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel cho rằng, các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giúp sinh viên chuyển hóa kiến thức được học trên giảng đường thành các sản phẩm nghiên cứu cụ thể, thậm chí có thể phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tương lai.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, quá trình nghiên cứu còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, quản lý công việc và quản lý dự án. “Qua thực tế tuyển dụng, Viettel ghi nhận những sinh viên từng tham gia nghiên cứu khoa học thường có khả năng tự học, tự nghiên cứu, chủ động tìm tòi và thích ứng tốt hơn với yêu cầu công việc”, bà Mai nói.

Cả hai đại diện doanh nghiệp đều cho rằng, thành tích nghiên cứu khoa học là một trong những chỉ dấu quan trọng phản ánh năng lực của sinh viên và là yếu tố được đánh giá cao trong quá trình tuyển dụng nhân sự chất lượng cao.

“Khả năng chủ động, tinh thần nghiên cứu và kỹ năng phối hợp làm việc nhóm là những yếu tố mà doanh nghiệp rất cần”, bà Mai nhận định.