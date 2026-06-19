Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Chiều tối ngày 19/6, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Dưới đây là đáp án chính thức môn Toán.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là 1.213. 695, chiếm 99,18% số thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số điểm thi là 2.478; tổng số phòng thi là 54.4097.

Kỳ thi năm nay, có 74 thí sinh bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Thí sinh Hà Nội tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Trước đó, ngày 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán (thời gian 90 phút) - môn thi thứ 2 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là môn thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm ba dạng câu hỏi: lựa chọn đáp án đúng, câu hỏi đúng/sai và câu hỏi trả lời ngắn.

Đề thi được xây dựng theo các mức độ tư duy từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, qua đó đánh giá năng lực và phẩm chất của người học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2026 (mã đề 019) như sau: