Quảng Ninh xử lý 3 giám thị liên quan vụ "hỗ trợ" thí sinh thi tốt nghiệp

Ngày 15/6, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có kết luận vụ việc giám thị tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả bị tố gợi ý thí sinh cho bạn chép bài tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Cụ thể, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12/6 theo quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT.

Sau khi kết thúc công tác coi thi, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả có hiện tượng cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh làm bài trong thời gian thi.

Để kịp thời nắm bắt tình hình, xác minh thông tin phản ánh, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm (nếu có), bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan của kỳ thi, Sở GD&ĐT đã ban hành công văn số 1895/SGDĐT-VP ngày 13/6/2026 về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong đó, yêu cầu Trường THPT Cẩm Phả khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung phản ánh. Chủ động phối hợp làm việc với Trưởng điểm thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh, làm rõ thông tin; báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh bằng văn bản về Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 14/6.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, ngày 14/6, Trường THPT Cẩm Phả đã báo cáo Sở GD-ĐT kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Trường THPT Cẩm Phả, các bản tường trình của các cá nhân liên quan, trên cơ sở phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận thông tin, Sở GD&ĐT đã ban hành công văn về việc tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với cán bộ, giáo viên liên quan đến trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả. Trong đó, chỉ đạo các nhà trường, các cá nhân liên quan tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm túc theo quy định.

Đến ngày 15/6, các trường đã tổ chức kiểm điểm, thống nhất kỷ luật 3 viên chức, người lao động, cụ thể: ông Tô Văn Tiến, giám thị 2 tại phòng thi 1528, bị xác định không thực hiện đúng nhiệm vụ coi thi, vi phạm quy chế và bị kỷ luật cảnh cáo.

Bà Trần Thị Bích Hảo bị xác định dù nắm rõ quy chế thi nhưng vẫn nhờ ông Tiến thực hiện hành vi vi phạm, nên cũng bị kỷ luật cảnh cáo.

Bà Vũ Ngọc Hà, giám thị 1 của phòng thi 1528, bị xác định không ngăn chặn hành vi vi phạm của đồng nghiệp và không báo cáo trưởng điểm thi, bị kỷ luật khiển trách.

Sở GD&ĐT Quảng Ninh đồng thời yêu cầu các cá nhân giữ vai trò quản lý tại điểm thi tiếp tục kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo kết quả để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Đối với bà Phạm Thị Nhung, giám sát phòng thi 1528, Sở đề nghị đơn vị quản lý trực tiếp tổ chức kiểm điểm và báo cáo kết quả.

Việc kiểm điểm phải báo cáo về UBND xã Quảng La và Sở GD&ĐT theo phân cấp quản lý.

Trường THPT Cẩm Phả - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh CAND

Trước đó, ngày 14/6, trên mạng xã hội Threads xuất hiện bài viết được cho là của một thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phản ánh việc em bị ảnh hưởng tâm lý trong quá trình làm bài.

Theo bài viết, vào khoảng 8h đến 8h10 trong buổi thi môn Vật lý, một giám thị được cho là đã gợi ý thí sinh cho bạn H. cùng phòng thi xem bài làm nhưng thí sinh này từ chối.

Giám thị sau đó liên tục đứng gần khu vực làm bài khiến thí sinh mất tập trung, lo lắng và không thể hoàn thành tốt bài thi môn Vật lý. Đến khi vào thi môn Hóa học, thí sinh này vẫn bị ảnh hưởng tâm lý sau khi trải qua tình huống trên. Được biết, vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ngày 12/6. Mạng xã hội đã lan truyền bài viết, gây nhiều ý kiến trong dư luận.