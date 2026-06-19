Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.Đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu, cảm thụ và vận dụng kiến thức của thí sinh.

Đề Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn gây tranh cãi khi đặt câu hỏi: "Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?

Theo đó, đề thi môn Ngữ văn năm nay nhận nhiều ý kiến bình luận trái chiều. Có người đặt câu hỏi đề thi tốt nghiệp dành cho học sinh toàn quốc có nên mặc định tất cả các em đều biết Steve Jobs, Mark Zukerberg, Elon Musk là ai hay không, có đảm bảo công bằng cho học sinh ở các vùng miền khác nhau hay không?

Theo Bộ GD&ĐT, với đề thi mở, đáp án phải mở và sẽ tôn trọng quan điểm của thí sinh, thậm chí ý kiến phản biện, thể hiện sự sáng tạo.

Trước đó, sáng ngày 10/6, thí sinh hoàn thành môn thi thứ nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026- môn Ngữ văn, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia cho biết, tổng số thí sinh dự thi: 1.203.039, tỷ lệ 99,56% (Kỳ thi năm 2025 tỷ lệ 99,55%).

Thí sinh Hà Nội tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh Bình Nguyên

Dưới đây là đáp án chính thức môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ GD&ĐT:

Đáp án chính thức môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.