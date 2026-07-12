Yamaha NVX 155 thuần điện chính thức mở bán, hơn 77 triệu đồng

Mỹ đẩy nhanh phát triển máy tính lượng tử đến năm 2028 Chính phủ Mỹ nỗ lực xây dựng máy tính lượng tử có khả năng giải quyết các vấn đề khoa học phức tạp trong vòng 2 năm tới, góp phần đột phá công nghệ.

Có nên mua ghế trẻ em trên ôtô đã qua sử dụng? Giá một chiếc ghế ngồi ôtô cho trẻ em mới có thể lên tới cả chục triệu đồng, điều này khiến không ít phụ huynh tìm đến thị trường đồ cũ dù tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hơn 172.000 xe máy và 2.002 ôtô đến tay khách Việt tháng 6/2026 Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh trong tháng 6/2026 với tổng cộng 172.000 xe máy và 2.002 ôtô đến tay khách hàng.

Tận mục Nissan Tekton 2026 ra mắt giá siêu rẻ, chỉ từ 315 triệu đồng Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Nissan Tekton 2026 được sản xuất tại Ấn Độ và sẽ xuất khẩu đến hơn 50 thị trường trên toàn cầu thuộc khu vực Trung Đông và châu Phi.

Chất lỏng không ma sát và màn ảo thuật của vật lý lượng tử Có một loại chất lỏng kỳ lạ dường như không tuân theo trực giác thông thường, thậm chí còn có thể tự "leo" lên thành bình chứa để thoát ra ngoài.

Honda Jazz từng bán tại Việt Nam ra mắt bản 2027, từ 361 triệu đồng Honda bắt đầu nhận đơn đặt hàng dành cho Jazz (Fit) mới tại Nhật Bản từ ngày 10/7. Giá của xe dao động từ 1.806.200-2.955.700 Yên (khoảng 361-591 triệu đồng).

Cận cảnh Jaecoo J5 tại Việt Nam, giá bán từ khoảng 569 triệu đồng Mẫu Jaecoo J5 sẽ nhận cọc tại Việt Nam từ ngày hôm nay với mức giá trần từ 569 - 699 triệu đồng, đi kèm ba tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện

Âm thanh cuối cùng của hố đen giúp mở khóa bí mật vũ trụ Phát hiện sóng hấp dẫn từ vụ va chạm hố đen mang lại hiểu biết mới về vật lý và xác nhận dự đoán của Einstein, Hawking.

BYD Seal 08 từ 689 triệu đồng "cháy hàng", bán 65.000 xe chỉ sau 1 đêm Mẫu sedan điện 08 đầu bảng mới của BYD đang tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc khi ghi nhận hơn 65.000 đơn đặt hàng chỉ trong 30 giờ kể từ khi chính thức mở bán.