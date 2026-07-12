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Khoa học & Công nghệ
Yamaha NVX 155 thuần điện chính thức mở bán, hơn 77 triệu đồng
Tâm Võ
12/07/2026 07:16
Yamaha vừa chính thức mở bán NVX 155 thuần điện (Aerox) tại thị trường Châu Á, đánh dấu sự xuất hiện của phiên bản thuần điện dành cho dòng xe tay ga Aerox.
Aerox 155 chính là mẫu xe đang được phân phối tại Việt Nam dưới tên gọi Yamaha NVX 155. Tuy nhiên, khả năng mẫu xe điện này được đưa về Việt Nam hiện vẫn chưa được hãng xác nhận. Về tổng thể, Aerox E hay NVX 155 E vẫn giữ nguyên thiết kế quen thuộc của của phiên bản chạy xăng đang bán ra thị trường.
Mẫu xe ga Yamaha NVX 155 thuần điện sở hữu cụm đèn pha LED kép, đèn hậu LED, chìa khóa thông minh, yên hai tầng liền khối cùng phần yếm trước tạo hình nhiều lớp tương tự phiên bản sử dụng động cơ xăng.
Hệ thống khung gầm của Yamaha NVX 155 thuần điện gần như không thay đổi với phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc đôi phía sau, vành hợp kim 14 inch và phanh đĩa trước tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS. So với NVX 155 bản chạy xăng, bản thuần điện được nâng cấp thêm một số trang bị đáng chú ý.
Xe sở hữu đèn báo rẽ LED, phanh đĩa cho bánh sau và bảng đồng hồ TFT kỹ thuật số hoàn toàn mới. Màn hình này có khả năng kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng, cho phép người dùng theo dõi thông tin thời tiết, nhận thông báo, điều khiển trình phát nhạc và sử dụng tính năng dẫn đường.
Do trang bị bộ pin, Yamaha NVX E 155 có khối lượng lớn hơn khoảng 13 kg so với phiên bản động cơ đốt trong. Sức mạnh của Aerox E đến từ mô-tơ điện đặt tại bánh sau thông qua hệ truyền động dây cu-roa. Động cơ này sản sinh công suất khoảng 13 mã lực và mô-men xoắn cực đại 48 Nm.
Nguồn điện được cung cấp bởi hai bộ pin có thể tháo rời, mỗi bộ có dung lượng 1,5 kWh, nâng tổng dung lượng lên 3 kWh. Cả hai bộ pin đều được bố trí dưới yên xe, cho phép người dùng tháo ra để sạc khi cần thiết. Theo công bố của Yamaha, Aerox E có thể di chuyển tối đa 117 km sau mỗi lần sạc đầy.
Cổng sạc được tích hợp ngay trên thân xe, trong khi bộ sạc có khoang chứa riêng để người dùng thuận tiện mang theo trong quá trình sử dụng. Aerox E có ba chế độ lái gồm: Eco, Standard và Power nhằm đáp ứng các nhu cầu vận hành khác nhau.
Bên cạnh đó, Yamaha còn bổ sung chế độ Boost Mode. Khi kích hoạt bằng nút bấm trên cụm điều khiển, hệ thống sẽ giải phóng công suất tối đa của mô-tơ trong thời gian ngắn để hỗ trợ tăng tốc, mang lại khả năng phản hồi tốt hơn khi vượt xe hoặc di chuyển trên những đoạn đường cần tăng tốc nhanh.
Tại Ấn Độ, Yamaha NVX phiên bản thuần điện hay Aerox E có giá bán quy đổi tương đương khoảng 77,3 triệu đồng. Hiện vẫn chưa có thông tin mẫu xe tay ga thuần điện này sẽ bán ra tại thị trường Đông Nam Á, hay Việt Nam.
Video: Giới thiệu mẫu xe tay ga Yamaha Aerox E chạy điện mới.
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