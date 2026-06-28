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Xe môtô điện "độc lạ" đầu tiên của Royal Enfield lộ diện tại Việt Nam

Nguyễn Chung

Mẫu môtô điện Flying Flea C6 của Royal Enfield vừa lộ diện tại Việt Nam thông qua dữ liệu đăng ký kiểu dáng, với thiết kế hoài cổ, lăn bánh tối đa 154 km/sạc.

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Mẫu môtô của Eicher Motors vừa xuất hiện trong Công báo Sở hữu Công nghiệp mới nhất phát hành trong tháng 6/2026. Eicher Motors hiện là công ty mẹ của Royal Enfield, thương hiệu môtô Ấn Độ vừa tái gia nhập thị trường Việt Nam sau vài năm ngừng kinh doanh.
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Ra mắt vào tháng 5/2025, Flying Flea C6 là mẫu môtô điện đầu tiên của Royal Enfield. Xe theo đuổi ngôn ngữ thiết kế mang hơi hướng cổ điển, gợi liên tưởng đến mẫu RE/WD 125 từng được Royal Enfield sản xuất trong thời kỳ Thế chiến II.
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Một chi tiết tạo điểm nhấn trên xe môtô điện Flying Flea C6 là cụm phuộc trước dạng girder, kiểu kết cấu trong đó bộ giảm xóc được bố trí thông qua hệ khung trung gian thay vì kết nối trực tiếp với trục bánh trước.
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Về kích thước tổng thể, Flying Flea C6 sở hữu thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 2.089 x 831 x 1.122 mm cao, trục cơ sở dài 1.366 mm, còn khối lượng ướt của xe là 124 kg (tính cả bộ pin).
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Trên mẫu xe này, vị trí bình nhiên liệu truyền thống được thay bằng cụm pin dung lượng 3,91 kWh, sử dụng cơ chế làm mát bằng không khí. Royal Enfield cho biết Flying Flea C6 có quãng đường di chuyển tối đa 154 km sau mỗi lần sạc. Xe cần gần 2,5 giờ để sạc đầy từ 0-100%, còn quá trình nạp từ 20-80% pin mất khoảng 65 phút.
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Về trang bị, Flying Flea C6 sở hữu nhiều tiện ích hiện đại như cụm đồng hồ TFT cảm ứng kích thước 3,5 inch, cổng USB-C công suất 27W và sạc không dây 15W. Các hệ thống hỗ trợ an toàn gồm ABS hai kênh, cho phép ngắt riêng bánh sau, kiểm soát lực kéo và tính năng xác định vị trí xe.
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Royal Enfield Flying Flea C6 sử dụng mô-tơ điện đặt giữa, cho công suất 15,4 kW. Sức kéo từ động cơ được truyền tới bánh sau thông qua dây đai. Cách bố trí mô-tơ giữa thường xuất hiện trên các mẫu xe điện hiệu năng cao, tương tự những gì có thể thấy ở Dat Bike Quantum hay VinFast Theon.
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Tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe môtô điện Royal Enfield Flying Flea C6 này có giá niêm yết là 279.000 Rupee (tương đương khoảng 77,45 triệu đồng), đi kèm hai tùy chọn màu sơn là xanh Flea Green và đen Storm Black.
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Nếu được đưa về Việt Nam, Royal Enfield Flying Flea C6 sẽ cạnh tranh với Nuen N1-S giá 170 triệu đồng, đồng thời đối đầu với các mẫu môtô điện VinFast dự kiến trình làng trong thời gian tới.
Video: Giới thiệu xe môtô điện Royal Enfield Flying Flea C6.
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