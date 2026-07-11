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Thông tin từ Car Recalll EU, Volvo sẽ phải triệu hồi các mẫu Volvo XC40 tại thị trường châu Âu liên quan đến nguy cơ cháy nổ của cụm pin cao áp.

Sẽ có hơn 64.000 chiếc Volvo XC40 có thời gian sản xuất từ 2020 đến năm 2022 sẽ nằm trong diện triệu hồi lần này.

Triệu hồi 64.000 xe Volvo XC40 vì pin cao áp có nguy cơ cháy nổ.

Gần đây nhất là vào năm 2025, Volvo cũng đã phải triệu hồi hơn 76.000 chiếc VolvoXC40 và XC60, do vấn đề của tính năng bàn đạp ga tích hợp phanh khi sử dụng chế độ B (với xe Hybrid) hoặc chế độ lái một bàn đạp (One Pedal - với xe thuần điện) có thể khiến hiệu suất phanh có thể bị giảm trong quá trình vận hành, tăng nguy cơ bị va chạm trên đường.