Toyota sắp ra mắt một mẫu SUV Land Cruiser hoàn toàn mới

Nghiên cứu mới về dược phẩm vũ trụ Nghiên cứu mới từ UC San Diego cho thấy thực vật có thể trở thành nguồn cung cấp thuốc và vật liệu y tế trong các chuyến du hành không gian sâu, đảm bảo sức khỏe cho phi hành gia.

[GALLERY] Lịch sử đảo chiều, AI đã lướt web nhiều hơn con người Lần đầu tiên trong lịch sử Internet, lưu lượng truy cập do AI tạo ra vượt con người, làm dấy lên câu hỏi về tương lai của thế giới số.

Nissan Việt Nam thực hiện liền 7 đợt triệu hồi với 302 xe lỗi túi khí Nissan đang gọi triệu hồi hàng loạt mẫu xe tại thị trường Việt Nam do lỗi túi khí. Các xe này đều được sản xuất tại nhà máy ở Nhật Bản từ năm 2001 đến 2014.

Maserati Grecale 2027 khai tử động cơ 4 xy-lanh, chuyển sang V6 Maserati Grecale 2027 vừa được nâng cấp nhẹ về thiết kế nhưng thay đổi lớn ở hệ truyền động khi loại bỏ hoàn toàn động cơ 4 xy-lanh, chỉ còn các phiên bản V6.

Toyota âm thầm tăng giá loạt SUV chủ lực tại thị trường Mỹ Toyota vừa âm thầm điều chỉnh giá bán đối với loạt SUV cỡ lớn tại thị trường Mỹ, bao gồm Highlander, Grand Highlander, Land Cruiser và Sequoia.

[GALLERY] 1666: Amsterdam tung demo miễn phí, gameplay gây sốt Steam 1666: Amsterdam bất ngờ mở bản chơi thử miễn phí trên Steam và Epic Games Store, hé lộ gameplay siêu nhiên đầy tham vọng khiến game thủ háo hức.

Honda Việt Nam công bố danh sách ôtô, xe máy phù hợp xăng E10 Honda Việt Nam (HVN) cho biết, những mẫu ôtô được phân phối từ năm 2006 và xe máy được bán ra từ năm 1997 của hãng đều phù hợp sử dụng xăng sinh học E10.

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Kính viễn vọng James Webb phát hiện bóng ma từ vũ trụ sơ khai Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện bằng chứng về một ngôi sao giả hiệu - "bóng ma" hiện về từ vũ trụ 12 tỷ năm trước.