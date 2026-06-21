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Toyota sắp ra mắt một mẫu SUV Land Cruiser hoàn toàn mới

Nguyễn Chung

Toyota được cho là đang xem xét phát triển một mẫu SUV Land Cruiser hoàn toàn mới, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên phong cách sống, nhu cầu sử dụng hàng ngày.

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Nếu được thông qua, mẫu xe Toyota Land Cruiser hoàn toàn mới này có thể sẽ nằm giữa RAV4 và Land Cruiser Prado trong dải sản phẩm SUV toàn cầu của Toyota. Trong nhiều năm qua, Land Cruiser luôn gắn liền với hình ảnh những mẫu SUV khung gầm rời có khả năng off-road mạnh mẽ.
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Tuy nhiên, dự án SUV Toyota Land Cruiser hoàn toàn mới này được cho là sẽ mang triết lý hoàn toàn khác khi tập trung nhiều hơn vào sự tiện nghi, tính thực dụng và trải nghiệm vận hành trên đường phố hoặc cao tốc.
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Động thái này cho thấy Toyota đang muốn mở rộng phạm vi tiếp cận của thương hiệu Land Cruiser, không chỉ dành riêng cho nhóm khách hàng yêu thích địa hình mà còn hướng tới những người cần một mẫu SUV cao cấp phục vụ cuộc sống hàng ngày.
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Nhiều nguồn tin cho rằng mẫu xe mới có thể là phiên bản thương mại phát triển từ concept Toyota Land Cruiser Se, từng được Toyota giới thiệu trước đây. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một hướng đi hoàn toàn mới cho dòng Land Cruiser.
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Khác với mẫu Toyota Land Cruiser FJ – vốn vẫn giữ kết cấu body-on-frame truyền thống và thiên về off-road, mẫu Land Cruiser mới này có thể chuyển sang sử dụng khung gầm liền khối. Cấu trúc này giúp giảm trọng lượng xe, cải thiện độ êm ái, tăng không gian nội thất và tối ưu khả năng tích hợp các hệ truyền động điện hóa.
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Theo các báo cáo, Toyota đang phát triển nền tảng có khả năng hỗ trợ cả hệ truyền động hybrid lẫn xe điện thuần (BEV), cho thấy chiến lược điện hóa sẽ đóng vai trò quan trọng trên mẫu xe mới. Ngoài ra, mẫu SUV này cũng có thể trở thành một trong những sản phẩm đầu tiên ứng dụng sâu nền tảng phần mềm Arene của Toyota.
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Tùy theo từng thị trường, Toyota được cho là có thể cung cấp cả cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ. Dù bản concept Land Cruiser Se có chiều dài vượt mốc 5 mét, phiên bản thương mại được dự đoán sẽ thu gọn kích thước để nằm dưới Toyota Land Cruiser Prado và Toyota Land Cruiser 300. Nếu dự án được triển khai, đây sẽ là bước đi đáng chú ý của Toyota trong việc tái định nghĩa thương hiệu Land Cruiser.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV concept Toyota Land Cruiser Se.
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