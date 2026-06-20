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Mitsubishi Pajero 2027 lộ thiết kế, vuông vức như Land Cruiser

Nguyễn Chung

Trước thềm màn ra mắt toàn cầu, Mitsubishi Motors được cho là đã âm thầm giới thiệu thế hệ mới của dòng Mitsubishi Pajero tới các đại lý tại thị trường Bắc Mỹ.

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Mitsubishi Motors được cho là đã âm thầm giới thiệu thế hệ mới của dòng Mitsubishi Pajero tới các đại lý tại Bắc Mỹ. Động thái này cho thấy hãng xe Nhật đang chuẩn bị cho một chiến dịch sản phẩm quy mô lớn nhằm làm mới hình ảnh thương hiệu tại thị trường quan trọng này.
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Theo Autonews, trong cuộc họp kín tổ chức gần Chicago vào ngày 5/6 với sự tham dự của khoảng 180 đại lý, Mitsubishi đã trình bày kế hoạch phát triển sản phẩm trong giai đoạn tới. Bên cạnh Pajero thế hệ mới, hãng cũng hé lộ những mẫu xe kế nhiệm của Outlander, Outlander Sport cùng một dòng bán tải hoàn toàn mới.
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Theo những thông tin được tiết lộ, Mitsubishi Pajero thế hệ mới sẽ sở hữu cấu trúc khung gầm rời body-on-frame, phát triển trên nền tảng chung với mẫu bán tải Mitsubishi Triton. Đây là thay đổi đáng chú ý khi mẫu SUV này được định hướng trở lại với khả năng vận hành địa hình chuyên biệt, thay vì tập trung nhiều vào tính đô thị như một số mẫu SUV khung liền khối hiện nay.
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Các đại lý tham dự sự kiện mô tả, Pajero thế hệ mới sở hữu kiểu dáng vuông vức, cứng cáp và mang phong cách SUV địa hình truyền thống. Một số chi tiết được cho là gợi nhớ tới Toyota Land Cruiser, dòng xe vốn nổi tiếng trong phân khúc SUV off-road cỡ lớn.
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Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị kéo ngang kết hợp cụm đèn pha đặt dọc. Trong khi đó, cụm đèn hậu sử dụng đồ họa hình chữ T, phù hợp với ngôn ngữ thiết kế mới mà Mitsubishi đang theo đuổi. Điểm đáng chú ý là khoảng sáng gầm của xe được cho là đạt tới 305 mm, mức thông số vượt qua nhiều mẫu SUV thiên về địa hình đang được bán trên thị trường.
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Khoang lái của Pajero thế hệ mới được nâng cấp đáng kể với bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí kích thước lớn và vô-lăng thiết kế mới. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc Mitsubishi loại bỏ cửa hậu mở ngang cùng lốp dự phòng treo ngoài, hai chi tiết từng gắn liền với nhiều thế hệ Pajero trước đây.
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Thay thế cho thiết kế truyền thống là cửa cốp nâng dạng đứng phổ biến trên các mẫu SUV hiện đại. Giải pháp này được đánh giá giúp tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày, đồng thời phù hợp hơn với nhu cầu của nhóm khách hàng hiện nay. Tại thị trường Bắc Mỹ, mẫu xe sẽ được phân phối dưới tên gọi Montero và giữ vai trò SUV đầu bảng của Mitsubishi.
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Mitsubishi đã xác nhận Pajero thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào mùa thu năm nay. Với những thông tin ban đầu được hé lộ, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ trở thành sản phẩm chiến lược trong kế hoạch tái cấu trúc danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản.
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero thế hệ mới.
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