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Toyota RAV4 GR Sport hybrid 2026 từ 1,5 tỷ đồng, nâng cấp mạnh tay

Nguyễn Anh

Toyota vừa ra mắt RAV4 GR Sport hybrid 2026 (HEV) tại Nam Phi, phiên bản thể thao này kết hợp giữa gói nâng cấp thiết kế GR Sport và hệ truyền động hybrid mới.

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Toyota RAV4 GR Sport hybrid 2026 mới được phát triển với định hướng nhấn mạnh trải nghiệm lái thể thao, đi kèm hàng loạt tinh chỉnh khung gầm như lò xo mới, giảm xóc được hiệu chỉnh lại, hệ thống lái tái thiết lập, bổ sung thanh giằng thân xe, mở rộng vệt bánh và sử dụng mâm hợp kim kích thước 20 inch.
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Dòng RAV4 2026 có ba phong cách chính: bản thường, bản Sport và bản địa hình Woodland, giúp khách hàng có đa dạng lựa chọn. GR Sport chia sẻ bộ body kit với bản Sport nhưng được tinh chỉnh mạnh mẽ hơn để tạo dáng vẻ thể thao hơn. Những thay đổi dễ nhận thấy nhất đến từ ngoại thất.
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Lưới tản nhiệt có họa tiết lấy cảm hứng từ GR Corolla, cánh chia gió phía trước và đặc biệt là một trong những cánh gió mui lớn nhất từng thấy trên SUV cỡ nhỏ. Bộ mâm hợp kim 20 inch lấp đầy hốc bánh hình thang, tạo cảm giác cơ bắp. GR Sport còn có màu đỏ Supersonic kết hợp mui đen độc quyền dành cho những ai thích nổi bật.
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Bên trong cabin, Toyota giữ lối thiết kế đơn giản nhưng bổ sung các chi tiết đậm chất GR như logo trên tựa đầu và vô lăng, lẫy chuyển số sau vô lăng, và bàn đạp nhôm. Không có thay đổi lớn về mặt thiết kế nội thất, nhưng những điểm nhấn nhỏ này giúp tăng cảm giác thể thao cho người lái.
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Toyota cho biết, RAV4 GR Sport được phát triển với sự tham gia của các kỹ sư từ bộ phận Gazoo Racing. Dù không chắc những chi tiết khí động học như cánh gió có tác dụng thực sự hay chỉ mang tính hình ảnh, nhưng bản GR rõ ràng không chỉ là một phiên bản "chỉ được cái mác".
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Xe sở hữu trang bị hệ thống treo được tinh chỉnh riêng theo chuẩn GR, vô lăng trợ lực nâng cấp và độ cứng thân xe được tăng cường. Dù chưa thể kỳ vọng khả năng xử lý như một chiếc hatchback thể thao, nhưng với những ai quan tâm đến cảm giác lái, những nâng cấp này có thể đem lại trải nghiệm thú vị hơn đáng kể.
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Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở hệ truyền động khi phiên bản này sử dụng hệ hybrid tiêu chuẩn, thay vì hệ plug-in hybrid (PHEV). Xe được trang bị pin dung lượng nhỏ hơn và không hỗ trợ sạc ngoài, trong khi vẫn duy trì hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, với trục sau được dẫn động bằng mô-tơ điện.
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So với các biến thể PHEV, hệ thống hybrid tiêu chuẩn mang đến công suất thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau. Phiên bản GR Sport HEV tại Nam Phi được phát triển dựa trên cấu hình RAV4 tầm trung, do đó vẫn sử dụng cần số truyền thống thay vì dạng điện tử, đồng thời lược bỏ một số trang bị tiện nghi cao cấp như vô-lăng sưởi.
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Tại Nam Phi, RAV4 GR Sport hybrid có giá từ 941.800 rand (tương đương 1,5 tỷ đồng). Toyota hiện chưa xác nhận khả năng mở rộng phiên bản này sang các thị trường khác. Tuy nhiên, sự xuất hiện của RAV4 GR Sport HEV cho thấy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm trong dòng RAV4, kết hợp giữa yếu tố thể thao GR Sport và hệ truyền động hybrid truyền thống.
Video: Xem chi tiết Toyota Rav4 GR Sport Plug-in Hybrid AWD 2026.
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