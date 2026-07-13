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Top ôtô bán ế nhất Việt Nam tháng 6/2026, xe Nhật chiếm số đông

Hải Nam

Trong số top ôtô bán ra ế ẩm nhất Việt Nam tháng 6/2026 vừa qua đa phần là các mẫu xe Nhật Bản như Toyota, Suzuki, Isuzu và một mẫu xe Hyundai.

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Theo số liệu mới công bố từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, ôtô bán chậm nhất tháng 6/2026 vừa qua vẫn chủ yếu là những cái tên quen thuộc. Các mẫu xe sedan và hatchback tiếp tục suy giảm sức hút, các mẫu xe SUV cỡ nhỏ và MPV gia đình giá mềm vẫn được khách hàng Việt ưu ái hơn.
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Trong tô ôtô góp mặt vào danh sách xe bán kém nhất thị trường vẫn sẽ là những cái tên đến từ các thương hiệu Nhật Bản, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với nhiều dòng sản phẩm đã bước sang giai đoạn cuối vòng đời hoặc không còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.
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Isuzu mu-X: 8 xe
﻿Trong tháng 6 vừa qua, chỉ có 8 chiếc mu-X được giao đến tay khách hàng, giảm 33,3% so với tháng 5. Lũy kế 6 tháng đầu năm, mẫu SUV này mới đạt 82 xe, thấp nhất toàn thị trường.﻿ Dù đã được nâng cấp thiết kế, mẫu SUV nhà Isuzu vẫn gặp bất lợi do hệ thống đại lý hạn chế, trang bị chưa thật sự nổi bật và khó cạnh tranh với các đối thủ như Ford Everest hay Toyota Fortuner.
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Hyundai Elantra: 18 xe
Xếp thứ 2 trong top ôtô bán chậm là Hyundai Elantra chỉ với 18 xe đến tay khách hàng Việt, giảm tới 45,5% so với tháng 5/2026. Tổng lượng xe bán ra của Elantra sau nửa đầu năm đạt 186 chiếc. Kết quả này tiếp tục phản ánh xu hướng đi xuống của phân khúc sedan cỡ C khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các mẫu SUV đô thị có giá bán tương đương.﻿
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Isuzu D-Max: 18 xe
Cũng chỉ chỉ bán được 18 xe trong tháng 6, D-Max là mẫu xe Isuzu thứ 2 lọt vào top xe ế tháng này. Isuzu D-Max đạt doanh số lũy kế 6 tháng đầu năm là 370 xe. Dù được đánh giá cao về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, mẫu bán tải này vẫn lép vế trước Ford Ranger, Toyota Hilux và Mitsubishi Triton﻿ do thiết kế lỗi thời cũng các dịch vụ hậu mãi sau bán hàngchưa mạnh.
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Suzuki Swift: 29 xe
﻿Suzuki Swift với doanh số 29 xe bán ra tháng 6 vừa qua, giảm mạnh 54% so với tháng 5, đây cũng là mức giảm sâu nhất trong nhóm xe bán chậm. Sau 6 tháng đầu năm, doanh số cộng dồn của mẫu hatchback này đạt 155 xe. Với mức giá chưa thực sự cạnh tranh và nguồn cung từng gián đoạn, cùng thiếtb kế hatchback cũ đã ảnh hưởng đáng kể đến sức mua của mẫu xe này.
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Toyota Alphard: 34 xe
﻿Trong tháng vừa qua, mẫu MPV 7 chỗ cỡ lớn của Toyota gây bất ngờ với doanh số đạt 34 xe, tăng nhẹ 6,3% so với tháng trước và đạt 188 xe sau 6 tháng. Dù giá bán thuộc nhóm cao nhất thị trường, Toyota Alphard vẫn duy trì lượng khách hàng ổn định nhờ phục vụ nhóm doanh nghiệp và khách hàng cao cấp.
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Suzuki Jimny: 37 xe
﻿Suzuki Jimny với doanh số 37 xe, tăng 5,7% so với tháng 5/2026, cộng dồn 6 tháng, doanh số mẫu này đạt 154 xe. Thiết kế đậm chất off-road giúp Jimny sở hữu nhóm khách hàng trung thành, nhưng mức giá khá cao so với kích thước và công năng khiến doanh số mẫu xe này khó có thể bứt phá.
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Honda Civic: 37 xe
﻿Tháng vừa qua, Honda Civic chỉ bán được 37 xe, giảm tới hơn 50% so với tháng trước. Tuy nhiên, doanh số 6 tháng đầu năm của mẫu xe vẫn đạt 439 xe. Việc Civic xuất hiện trong nhóm xe bán chậm chủ yếu phản ánh sự thu hẹp của phân khúc sedan. Đây vẫn là mẫu xe được đánh giá cao về khả năng vận hành và thiết kế thể thao, nhưng mức giá cao cũng là rào cản doanh số.
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Toyota Land Cruiser Prado: 39 xe
﻿Xếp sau Civic là Toyota Land Cruiser Prado với 39 xe bán ra trong tháng 6, tăng 18,2% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn 6 tháng đầu năm nay của mẫu xe đạt 195 xe. Nguồn cung dần ổn định giúp doanh số Prado cải thiện, song mức giá cao khiến mẫu SUV này vẫn chỉ phục vụ nhóm khách hàng khá hẹp.
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Toyota Avanza Premio: 40 xe
﻿Toyota Avanza Premio khép lại tháng 6 với 40 xe, doanh số của mẫu MPV này đã giảm 39,4% so với tháng 5 và đứng vị trí thứ 9. Sau 6 tháng đầu năm, doanh số cộng dồn mẫu xe này đạt 427 xe, kém hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer và KIA Carens...
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Toyota Land Cruiser: 69 xe
﻿Cuối cùng là Toyota Land Cruiser với 69 xe bán ra, tăng 46,8% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn sau 6 tháng của mẫu xe đạt 377 chiếc. Đà tăng trưởng chủ yếu đến từ việc Toyota từng bước cải thiện nguồn cung nhập khẩu. Dù giá bán thuộc nhóm cao nhất thị trường, mẫu xe này vẫn duy trì sức hút nhờ giá trị thương hiệu, khả năng giữ giá và tệp khách hàng trung thành.
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Nhìn vào danh sách top 10 ôtô ế ẩm nhất Việt Nam trong tháng 6/2026 cũng như từ đầu năm nay, có thể thấy sự xuất hiện dày đặc của các đại diện xe gầm thấp. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy phân khúc này đang đối mặt với nguy cơ bị khai tử - điều này cũng cho thấy thị hiếu chuộng xe gầm cao đa dụng (SUV/CUV) của người Việt đang đẩy các dòng xe gầm thấp truyền thống vào thế chân tường.
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