Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran

AP đưa tin, ngày 23/6, với kết quả bỏ phiếu 50-48, Thượng viện Mỹ lần đầu tiên thông qua nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Donald Trump, kêu gọi chấm dứt hành động quân sự của nước này đối với Iran.

Đây là lần thứ 10 Thượng viện Mỹ cố gắng ngăn chặn cuộc chiến. Kết quả này là một bước ngoặt đáng kinh ngạc so với những nỗ lực trước đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Mặc dù nghị quyết này chủ yếu mang tính biểu tượng và không có đầy đủ hiệu lực pháp luật, nhưng nó phản ánh những lo ngại ngày càng tăng từ một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở cả Hạ viện và Thượng viện về cuộc xung đột cũng như thỏa thuận mà Mỹ đã đạt được với Iran.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết vào đầu tháng này.

Cuộc bỏ phiếu của Thượng viện Mỹ diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đã đệ trình yêu cầu Quốc hội duyệt chi gói ngân sách bổ sung 80 tỷ USD. Số tiền này nhằm trang trải chi phí phát sinh từ cuộc xung đột với Iran, duy trì các nhiệm vụ khác và bổ sung nguồn đạn dược và kho dự trữ.

Hiện tại, các nhà lập pháp nước này đang thận trọng theo dõi những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột với Iran.

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