Phó Tổng thống Mỹ nói cuộc đàm phán với Iran tạo 'nền tảng tốt'

AP đưa tin, Phó Tổng thống Vance ngày 22/6 nói rằng cuộc đàm phán với các quan chức cấp cao Iran tại Thụy Sĩ vừa qua đã tạo ra "nền tảng tốt cho một thỏa thuận cuối cùng thành công" khi họ tìm kiếm giải pháp chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến giữa hai nước.

Ông Vance và các quan chức Mỹ tuyên bố đã đạt được tiến triển trên nhiều lĩnh vực, bao gồm việc thiết lập các "cơ chế" để đảm bảo eo biển Hormuz, tuyến đường thủy trọng yếu cho vận chuyển năng lượng toàn cầu, vẫn thông suốt và giải quyết xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon, nơi thỏa thuận ngừng bắn dường như vẫn được duy trì.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Elizabeth Frantz/Pool/AP.

Thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến Mỹ - Iran, được các nhà lãnh đạo hai nước ký kết tuần trước, quy định thời hạn 60 ngày để đàm phán về các vấn đề then chốt, bao gồm tương lai chương trình hạt nhân của Tehran trong bối cảnh lo ngại rằng Iran muốn sử dụng nó cho mục đích quân sự, một cáo buộc mà nước này phủ nhận.

Được biết, Phó Tổng thống Mỹ Vance đã rời Thụy Sĩ trong khi các nhóm kỹ thuật vẫn đang đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi nỗ lực giữ cho eo biển mở cửa để tạo ra "một nguồn dầu khổng lồ", đồng thời nhấn mạnh rằng chìa khóa để giải quyết cuộc chiến là "sự tôn trọng" từ phía Iran.

“Miễn là họ tôn trọng chúng ta, tôi không muốn dùng từ ‘sợ hãi’ vì đó là một từ không phù hợp, nhưng miễn là họ tôn trọng chúng ta, chúng ta sẽ không gặp rắc rối gì”, ông Trump nói từ Phòng Bầu dục.

Về phần mình, Trưởng đoàn đàm phán của phái đoàn Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, khẳng định hôm 22/6 rằng eo biển Hormuz sẽ do Iran quản lý, nhưng phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

“Tôi hy vọng chúng ta có thể khôi phục lại hoạt động giao thông qua eo biển và mang lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế khu vực và toàn cầu”, ông Qalibaf nói với truyền thông nhà nước Iran trên máy bay khi đang trên đường trở về từ Thụy Sĩ.

Ông Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã đến Oman vào tối 22/6, nơi họ gặp Ngoại trưởng nước này, ông Badr al Busaidi, để thảo luận về các nỗ lực hòa bình và đảm bảo an toàn hàng hải ở eo biển Hormuz.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 22/6 đã cấp giấy phép 60 ngày để tạm thời bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran như một phần của thỏa thuận tạm thời. Đáng chú ý, giấy phép này cho phép nhập khẩu dầu mỏ của Iran vào Mỹ, quốc gia đã không nhập khẩu lượng dầu đáng kể nào từ Iran kể từ những năm 1990.

Lưu lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục tăng. Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, đã có 71 lượt tàu được xác nhận đi qua eo biển vào cuối tuần, với đỉnh điểm là 35 lượt vào ngày 20/6. Trước khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026, mỗi ngày có từ 100 đến 130 tàu đi qua eo biển này.

Các tàu thuyền đã tránh tuyến đường chính qua eo biển Hormuz do lo ngại thủy lôi, thay vào đó chọn sử dụng tuyến đường phía bắc nhỏ hơn, đi qua vùng biển Iran, và tuyến đường phía nam, đi qua vùng biển Oman.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung trước đó