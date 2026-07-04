Thông tin mới vụ đánh bom rúng động Công quốc Monaco

Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ngày 3/7 đã xác định Anastasiia Berezovska, một phụ nữ 39 tuổi đến từ Ukraine, là nghi phạm chính trong vụ đánh bom gây rúng động Monaco tối 29/6, theo AP.

Interpol phát lệnh truy nã đỏ

Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với Anastasiia Berezovska, người hiện vẫn đang lẩn trốn, với các cáo buộc âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ ở nơi công cộng với ý định phạm tội và âm mưu phạm tội.

Thông báo truy nã đỏ của Interpol bao gồm hai bức ảnh của một người phụ nữ mặc áo phông trắng có sọc tối màu, một trong số đó được chụp trên đường phố, trong đó cô ta đang cầm một vật trông giống như thiết bị điện tử, có dây cáp, ở tay trái.

Ảnh chụp màn hình trang web của Interpol cho thấy thông báo truy nã đỏ đối với Anastasiia Berezovska, nghi phạm trong vụ đánh bom ở Monaco tối 29/6 được cho là nhắm vào một "ông trùm" kinh doanh người Ukraine có liên hệ với Nga. Ảnh: Interpol/AP.

Vào tối 29/6 (giờ địa phương), thiết bị phát nổ tại lối vào một tòa nhà chung cư ở gần biên giới với Pháp đã làm 2 người lớn và 1 trẻ em bị thương nặng. Giới chức Monaco chưa công bố danh tính của 3 người bị thương trong vụ nổ, nhưng cho biết họ trong cùng một gia đình và dường như bị nhắm mục tiêu cụ thể.

Các báo cáo truyền thông tiết lộ "ông trùm" xây dựng người Ukraine Vadym Yermolaiev nằm trong số những người bị thương. Ông Yermolaiev được cho là đã từ bỏ quốc tịch Ukraine gần một thập kỷ trước và là mục tiêu của các lệnh trừng phạt của Kiev năm 2023 vì có quan hệ với Nga.

Một trong số các nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, công tố viên cho biết hôm 3/7. Ngoài ra, có hai nạn nhân khác bị thương nhẹ trong vụ tấn công.

Các nhà điều tra đang xác định xem nghi phạm có đồng phạm hay hành động theo chỉ đạo của người khác hay không.

“Mức độ tinh vi tương đối của thiết bị nổ và phương thức gây án cho thấy người đặt thiết bị này không hành động một mình”, Phó công tố viên Monaco, Morgan Raymond, phát biểu trong một cuộc họp báo.

Ông nói thêm, quả bom được kích nổ bằng điều khiển từ xa, và các mảnh vỡ của nó đang được phân tích ở nước láng giềng Pháp.

Động cơ của vụ tấn công chưa được công bố.

Vụ tấn công đã gây chấn động Monaco, một điểm đến ven biển dành cho giới thượng lưu, nổi tiếng với các ưu đãi thuế, giải đua xe Công thức 1,... Lãnh đạo đất nước này mô tả vụ nổ là “một hành động tàn bạo” và cho biết tất cả cơ quan đã được huy động để đảm bảo an ninh.

Cảng Monaco ngày 19/11/2020. Ảnh tư liệu: AP/Daniel Cole.

Nghi phạm sinh ra ở Ukraine, nói tiếng Đức

Thông báo của Interpol cho biết nghi phạm có hình xăm, có thể là hình con rắn, trên cánh tay phải từ vai đến khuỷu tay. Thông báo cũng cho biết cô ta sinh ra ở Ukraine, có mái tóc đen và nói tiếng Đức.

Raymond cho biết nghi phạm ban đầu được xác định là một người có vóc dáng to lớn, trông giống nam giới, mặc áo dài tay màu tối, quần short màu sáng và mũ tai bèo đen. Tuy nhiên, việc xem xét kỹ hơn các đoạn phim CCTV từ những ngày trước đó và lời khai của một nhân chứng đã hướng cuộc điều tra sang một người phụ nữ cải trang thành nam giới.

Các nhà điều tra cũng xác định được một chiếc xe thuê mang biển số Đức được nghi phạm sử dụng ở Monaco. Lộ trình tẩu thoát của nghi phạm đã được truy vết, bao gồm hành trình từ Pháp sang Italy, rồi qua nhiều quốc gia châu Âu cho đến quốc gia cư trú của cô ta. Raymond cho biết địa chỉ cuối cùng được biết đến của nữ nghi phạm là ở Đức - “một quốc gia mà sự hợp tác tư pháp đặc biệt tích cực”.

Cảnh sát Đức, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm, hôm 2/7 đã khám xét căn hộ thuê gần Frankfurt của một phụ nữ Ukraine 39 tuổi liên quan đến cuộc điều tra, cảnh sát và công tố viên cho biết trong một tuyên bố hôm 3/7.

Họ cho biết thêm, chiếc xe mà người phụ nữ sử dụng cũng đã bị khám xét và thu giữ, và tang vật sẽ được bàn giao cho nhà chức trách ở Monaco. Theo cảnh sát Đức, người phụ nữ này đang bỏ trốn và hiện tại họ chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, vào tháng 12/2024, cơ quan an ninh Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ ám sát người đứng đầu Lực lượng Phòng chống Phóng xạ, Hóa học và Sinh học thuộc quân đội Nga.

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