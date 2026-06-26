Đánh bom xe tại Yemen, một nhà báo thiệt mạng

AP dẫn thông báo ngày 25/6 cho biết, một nhà báo Yemen đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tại khu vực đông nam nước này và Chính phủ đã ra lệnh điều tra, truy tìm thủ phạm.

"Ông Mohamed Eida, phóng viên của các kênh truyền hình Al-Arabiya và Al-Hadath, đã tử vong vào tối 24/6 khi một thiết bị nổ được cài trong xe của ông phát nổ tại thành phố cảng Mukalla, tỉnh Hadramout", kênh truyền hình đưa tin, đồng thời cho biết thêm, chính quyền địa phương đã cảnh báo ông Eida khoảng một tháng trước rằng tính mạng của ông đang bị đe dọa.

Nhà báo Mohamed Eida thiệt mạng trong vụ đánh bom xe tại khu vực đông nam Yemen. Ảnh: yemenmonitor.

Thi thể của ông Eida hiện chưa được trao trả cho gia đình. Theo một người thân giấu tên vì lo ngại bị trả thù, chính quyền thông báo sẽ tạm giữ thi thể để phục vụ công tác điều tra.

Cuộc điều tra về vụ sát hại nhà báo Eida đã được tiến hành. Kênh Al-Hadath đưa tin hai nghi phạm đã bị bắt giữ và nhà chức trách đang truy tìm nghi phạm thứ ba.

Hội Nhà báo Yemen đã lên án vụ đánh bom là một hành động “khủng bố”, coi đây là sự vi phạm nghiêm trọng quyền tự do báo chí, cho thấy đất nước này vẫn chưa an toàn đối với các nhà báo.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Hans Grundberg cũng lên án vụ sát hại nhà báo trong một tuyên bố ngày 25/6, kêu gọi bảo vệ các nhà báo và hoan nghênh “những nỗ lực tiếp tục nhằm làm sáng tỏ sự việc, bảo đảm trách nhiệm giải trình và củng cố niềm tin của công chúng”.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom trước đây ở Pakistan