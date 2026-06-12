Nhà báo bị sát hại ở Mexico là ai?

AP đưa tin, Văn phòng công tố Veracruz xác nhận vụ một nhà báo bị sát hại tại bang Veracruz hôm 11/6. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo Mexico cho biết danh tính nạn nhân được xác định là Luis Ángel López Valdez. Ông là Giám đốc một cơ quan truyền thông địa phương và là phóng viên của tờ báo Vanguardia de Veracruz. Ông chuyên đưa tin về tội phạm, an ninh.

Theo báo Vanguardia, López Valdez đang đi bộ trên một con phố ở thành phố Poza Rica thì bị các tay súng chặn lại, bắn ở cự ly gần. Sau khi gây án, các tay súng nhanh chóng bỏ trốn.

Nhà báo Luis Ángel López Valdez đã bị các tay súng bắn tử vong ở bang Veracruz, Mexico, hôm 11/6. Ảnh: quintanarooahora.com.

Ngoài công việc báo chí, López Valdez còn là phó đại diện cho tổ chức cứu trợ Cruz Ámbar.

Cho đến nay, giới chức vẫn chưa thông báo về bất kỳ vụ bắt giữ nào hoặc động cơ có thể dẫn đến vụ tấn công nhà báo López Valdez. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ án.

Trước đó, vào tháng 1/2026, một phóng viên chuyên đưa tin về tội phạm ở Veracruz cũng đã bị sát hại tại thành phố này. Vào thời điểm đó, các phương tiện truyền thông địa phương xác định danh tính nạn nhân là Carlos Castro, người đứng đầu một trang tin trực tuyến có tên Código Norte Veracruz. Carlos cũng cộng tác với các phương tiện truyền thông khác trong khu vực.

Trong khi đó, hoạt động tìm kiếm nhà báo Roxana Guzmán Ramírez, người đứng đầu trang tin tức điện tử Pulso Informativo, vẫn đang tiếp diễn. Nhà báo Roxana mất tích từ đầu tháng 6 tại thị trấn Nanchital, phía nam bang Mexico.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết chính quyền liên bang và tiểu bang đang xem xét vụ việc.

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