Tay súng tấn công dân làng ở Nigeria, sát hại ít nhất 15 người

AP đưa tin, vụ tấn công xảy ra tại khu vực Talata Mafara thuộc bang Zamfara, nơi vốn đang bị tàn phá bởi các cuộc xung đột, hôm 26/6.

"Các tay súng xông vào một cộng đồng dân cư, sát hại ít nhất 15 người", nguồn tin cho hay.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong khu vực này.

Hơn 160 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Woro, bang Kwara, Nigeria, hồi đầu tháng 2/2026. Ảnh: AP.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Abdullaziz Yari, một nghị sĩ đại diện cho khu vực, cho rằng đây là một vụ "tấn công khủng bố".

Yahaya Yari, một quan chức địa phương phụ trách khu vực này, đã kêu gọi Tổng thống Nigeria Bola Tinubu và quan chức quốc phòng hãy can thiệp và giúp chấm dứt các vụ giết người này.

Trước đó trong tháng này, các tay súng đã sát hại 17 nông dân và làm bị thương ít nhất 13 người khi họ đang làm việc trên cánh đồng ở Goron Namaye, một khu vực khác của bang Zamfara.

Một vụ tấn công ban đêm hồi tháng 3/2026 đã khiến 20 người thiệt mạng tại cộng đồng Gari Ya Waye ở bang Plateau, Nigeria.

Vào đầu tháng 2/2026, một vụ tấn công tại Woro, bang Kwara, Nigeria, cũng cướp đi sinh mạng hơn 160 người.

Theo Liên Hợp Quốc, các cuộc tấn công do nhóm phiến quân tiến hành ở miền bắc Nigeria đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và khiến hàng triệu người phải di dời trong những năm qua. Các băng nhóm vũ trang chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc, thu thuế từ các cộng đồng dân cư và khai thác khoáng sản trái phép đang hoạt động mạnh ở các khu vực trung bắc và tây bắc nước này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ không kích nhằm vào mục tiêu nghi khủng bố ở Nigeria hồi năm 2025