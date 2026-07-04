Tăng Thanh Hà đối mặt thử thách lớn khi trở lại màn ảnh

Vai diễn gây tranh luận ngay từ khi công bố

Thông tin Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án “Hoàng hậu cuối cùng” nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Sau nhiều năm gần như vắng bóng trên màn ảnh, sự trở lại của nữ diễn viên trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo Znews, xét ở góc độ truyền thông, “Hoàng hậu cuối cùng” đã tạo hiệu ứng đáng kể ngay từ giai đoạn đầu khi nhận được sự quan tâm lớn từ báo giới và khán giả.

Bên cạnh sự háo hức dành cho màn tái xuất của "ngọc nữ", nhiều ý kiến cũng bày tỏ băn khoăn về lựa chọn diễn viên cho vai Nam Phương Hoàng hậu.

Theo các tư liệu, sách, báo chí trong và ngoài nước ở thế kỷ XX, hình ảnh của Nam Phương Hoàng hậu được khắc họa là người phụ nữ có dung mạo nổi bật, tính cách thuần hậu, điềm tĩnh, hài hòa, giỏi giao thiệp. Ngoài nét đẹp thuần Việt dịu dàng, bà còn tỏa sáng với khí chất và trí tuệ của một tiểu thư gia giáo Tây học. Nam Phương Hoàng hậu có khuôn mặt thanh tao với cặp mắt một mí đặc trưng.

Tăng Thanh Hà (trái) đóng vai Nam Phương Hoàng hậu (phải). Ảnh: Znews.

Từ những hình ảnh đầu tiên được công bố, một bộ phận khán giả cho rằng diện mạo của Tăng Thanh Hà chưa có nhiều nét tương đồng với nguyên mẫu. Bên cạnh đó, việc cô đóng cặp với Ma Ran Đô trong vai Hoàng đế Bảo Đại cũng tạo nên nhiều cuộc thảo luận. Một số ý kiến nhận xét khoảng cách tuổi tác và ngoại hình giữa hai diễn viên khiến họ trông chưa thực sự cân xứng trong những bức ảnh giới thiệu dự án.

Trước các ý kiến trái chiều, đạo diễn Nam Cito cho biết trên Tiền Phong rằng “Hoàng hậu cuối cùng” là tác phẩm tâm lý xã hội chứ không phải phim lịch sử. Vì vậy, ê-kíp không đặt mục tiêu tìm người giống nguyên mẫu nhất mà ưu tiên diễn viên có thể truyền tải đúng tinh thần nhân vật.

Theo đạo diễn, ngoại hình, khí chất và sự kết nối giữa các diễn viên đều được cân nhắc trong quá trình tuyển chọn. Mục tiêu cuối cùng là để khán giả tin vào nhân vật trên màn ảnh, thay vì chỉ nhìn thấy chính diễn viên.

"Chúng tôi không khai thác các nhân vật trước hết như một vị vua hay một vị hoàng hậu, mà là những con người - một người vợ, người chồng, người cha, người mẹ với những yêu thương, tổn thương và lựa chọn của riêng mình", đạo diễn của phim chia sẻ thêm.

Không chỉ là một màn tái xuất

Việc trở lại với một dự án được chú ý đồng nghĩa Tăng Thanh Hà phải đối mặt với áp lực lớn hơn nhiều. Bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận điều đó ngay từ khi nhận lời tham gia dự án.

Theo Báo Nhân Dân, nữ diễn viên bộc bạch: "Nam Phương Hoàng hậu là một nhân vật được rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Khi nhận được lời mời này, đối với Hà đó vừa là một vinh dự, vừa là một áp lực và trách nhiệm rất lớn."

Cô cũng cho biết sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều mình vẫn còn rất yêu và mong muốn bước vào hành trình này bằng tất cả sự chân thành, nghiêm túc, coi đây là một hành trình đẹp.

Nếu những tranh luận hiện nay mới chỉ dừng ở khâu công bố diễn viên, áp lực thực sự với Tăng Thanh Hà sẽ bắt đầu khi bộ phim chính thức ra mắt khán giả.

Trước hết là sức nặng từ chính hình ảnh cô đã xây dựng suốt nhiều năm. Tăng Thanh Hà được xem là một trong những biểu tượng của màn ảnh Việt với đời tư kín tiếng, hình ảnh đẹp và nhiều vai diễn được yêu thích. Chính vị thế ấy khiến mỗi lần xuất hiện của cô đều đi kèm kỳ vọng rất cao từ khán giả.

Thử thách tiếp theo đến từ chính nhân vật Nam Phương Hoàng hậu. Đây là nhân vật lịch sử nên mọi chi tiết, từ ngoại hình, thần thái đến cách thể hiện đều dễ dàng bị so sánh với tư liệu và hình dung của công chúng. Những tranh luận xuất hiện ngay sau khi công bố dàn diễn viên cho thấy vai diễn này sẽ chịu sự soi xét kỹ lưỡng.

Khoảng thời gian dài rời xa phim ảnh cũng đặt ra không ít dấu hỏi. Trong những năm qua, Tăng Thanh Hà chủ yếu tập trung cho gia đình và hoạt động kinh doanh, trong khi thị trường điện ảnh Việt đã có nhiều thay đổi với sự xuất hiện của thế hệ diễn viên mới và yêu cầu ngày càng cao từ người xem.

Việc kết hợp cùng Ma Ran Đô cũng là một bài toán khác. Ý kiến về khoảng cách tuổi tác và ngoại hình giữa hai diễn viên chỉ có thể được giải đáp khi bộ phim ra mắt. Nếu tạo được sự kết nối tự nhiên trên màn ảnh, những băn khoăn ban đầu có thể sẽ dần được xóa bỏ.

Tăng Thanh Hà kết hợp cùng Ma Ran Đô trên màn ảnh. Ảnh: Tiền Phong.

Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Quan trọng hơn, màn thể hiện của Tăng Thanh Hà sẽ là cơ sở để kiểm chứng lựa chọn của ê-kíp. Khi đạo diễn khẳng định ưu tiên tinh thần nhân vật thay vì sự tương đồng tuyệt đối về ngoại hình, diễn xuất chính là yếu tố quyết định khả năng thuyết phục khán giả.

Những tranh luận hiện nay mới chỉ là phản ứng ban đầu. Câu trả lời cuối cùng sẽ nằm ở diễn xuất của Tăng Thanh Hà khi bộ phim ra mắt. Nếu thuyết phục được khán giả, cô không chỉ hóa giải những nghi ngờ về lựa chọn casting mà còn có cơ hội tạo nên một dấu mốc mới trong sự nghiệp sau nhiều năm vắng bóng.