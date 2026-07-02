Tận thấy siêu phẩm Bugatti Mistral "hàng thửa" bình xăng bằng gốm sứ

Apple đẩy nhanh cập nhật đối phó các cuộc tấn công dùng AI Apple vừa áp dụng một chính sách mới, rút ngắn chu kỳ phát hành các bản cập nhật bảo mật nhằm ứng phó với tốc độ phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo.

Rò rỉ 4 phiên bản của vivo X500 series có bản dùng RAM LPDDR6 Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, dòng vivo X500 có thể đánh dấu bước tiến về phần cứng khi vivo X500 Pro Max dùng RAM LPDDR6.

Honda City 2026 vừa ra mắt đã "cháy hàng" bán tới hơn 10.000 chiếc Phiên bản nâng cấp 2026 của Honda City đang cho thấy sức hút đáng kể tại Thái Lan khi ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng trước chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Hàn Quốc đạt bước tiến về tên lửa hành trình xuyên hầm Tên lửa hành trình không đối đất có tầm bắn hơn 600 km Cheonryong của Hàn Quốc đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm kỹ thuật.

OpenAI hé lộ 3 mô hình AI mới khuấy đảo cộng đồng AI 3 mô hình AI mới gồm Sol, Terra và Luna, trong thế hệ GPT-5.6 mà OpenAI công ty dự kiến ra mắt trong vài tuần tới được xem là "Vũ khí vạn năng".

Lộ diện Samsung Galaxy Watch 9 cùng dàn dây đeo nhiều màu Dù giữ nguyên thiết kế Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 9 sẽ có chip Snapdragon AI, nhiều màu sắc, kích cỡ và dây đeo mới, dự kiến ra mắt cuối tháng 7.

Mazda CX-5 2026 lập kỷ lục an toàn ở hạng mục bảo vệ người đi bộ Chương trình đánh giá an toàn xe mới khu vực Australia và New Zealand (ANCAP) vừa công bố loạt kết quả thử nghiệm an toàn mới nhất, trong đó Mazda CX-5 2026.

Hyundai Ioniq 3 giá rẻ bản tiêu chuẩn lộ diện, chờ ngày mở bán Phiên bản tiêu chuẩn "giá mềm" của mẫu xe điện Hyundai Ioniq 3 2026 mới sở hữu cản trước/sau khác biệt, mâm hợp kim nhỏ hơn và khoang nội thất sáng màu.

Subaru Việt Nam giảm giá Forester tới 360 triệu, Crosstrek gần 240 triệu Subaru Việt Nam vừa công bố mức ưu đãi trong tháng 7/2026, với mức hỗ trợ cho nhiều dòng xe chủ lực của hãng như Forester, Crosstrek, Outback, WRX và BRZ.