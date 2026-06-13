Tận thấy Rezvani Fortress - chiếc xe bán tải "hàng khủng" giá hơn 7 tỷ đồng

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Công nghệ hợp kim mới khiến đầu đạn đạt tốc độ kỷ lục Công ty Federal Ammunition đã ký kết một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ sử dụng công nghệ vỏ đạn Peak Alloy đã được cấp bằng sáng chế của mình.

Kế hoạch xây tường plasma nhân tạo bảo vệ Trái đất khỏi bão mặt trời Nhóm nghiên cứu Đại học Boston đề xuất hệ thống StormWall sử dụng tàu vũ trụ tạo tường plasma để giảm thiểu tác động của bão mặt trời mạnh.

Honda HR-V G giảm 100% lệ phí trước bạ cạnh tranh Hyundai Creta Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho mẫu HR-V phiên bản G, áp dụng đến hết ngày 30/6.

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Bí ẩn về thực thể nằm ở ranh giới giữa sống và không sống Dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, virus là một trong những thực thể kỳ lạ và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trên Trái Đất.