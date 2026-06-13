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Tận thấy Rezvani Fortress - chiếc xe bán tải "hàng khủng" giá hơn 7 tỷ đồng

Thanh Nguyễn

Rezvani Fortress là mẫu xe bán tải với ngoại hình cực ngầu được phát triển dựa trên Ford F-150 Raptor, xe sở hữu khối động cơ V8 sản sinh công suất 850 mã lực.

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Hãng độ Mỹ - Rezvani vừa giới thiệu Fortress 2026 mới được phát triển dựa nền tảng Ford F-150 Raptor. Đây được cho là xe bán tải địa hình đặc biệt khi cung cấp tùy chọn bọc thép. Fortress tiếp nối thành công của Tank và Vengeance với ngoại hình sở hữu thiết kế góc cạnh, gợi nhớ đến những mẫu xe xuất hiện trong phim viễn tưởng.
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Rezvani Fortress mới sở hữu cản trước được làm lớn, lưới tản nhiệt tạo hình tối giản, nắp ca-pô có các khe thoát nhiệt. Phần hốc bánh xe được mở rộng để gắn vừa bộ lốp off-road kích thước lớn 37 hoặc 40 inch, kết hợp với mâm tùy chọn 17-20 inch.
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Điểm nhấn phía sau là hệ thống 4 ống xả, cụm đèn hậu LED đặc trưng, thùng xe được thiết kế lại. Hệ thống treo chuyên dụng cho off-road trang bị trên Fortress nâng khoảng sáng gầm lên tới 381 mm.
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Nội thất giữ nguyên phong cách Ford, riêng vô lăng và lưng ghế có logo Rezvani, có 10 tuỳ chọn kiểu thiết kế khác nhau. Fortress bán kèm gói trang bị bọc thép trị giá 85.000 USD quy đổi 2,2 tỷ đồng, bao gồm: thân xe bọc thép, kính chống đạn, lớp bảo vệ gầm chống lựu đạn, gia cố bình xăng.
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Hệ thống treo tinh chỉnh và lắp bộ lốp kiểu quân đội với khả năng chống xẹp. Trong khi đó, gói an ninh trị giá 42.000 USD quy đổi 1,1 tỷ đồng, gồm: tay nắm cửa điện tử và chốt cửa từ tính, hệ thống tạo khói, xịt hơi cay, chống xung điện từ EMP, đèn nháy gây chói mắt.
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Bên cạnh đó, Rezvani còn cung cấp thêm gói cắm trại Off-grid giá 14.500 USD quy đổi 380 triệu đồng với các phụ kiện như pin dự phòng, tấm pin năng lượng mặt trời, máy phát điện chạy bằng khí đốt, hệ thống trữ nước, máy nén khí, tủ lạnh, internet vệ tinh và bộ đàm tầm xa.
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Fortress trang bị 2 tuỳ chọn động cơ, gồm động cơ xăng 3.5L V6 tăng áp kép (sản sinh công suất 450 mã lực) và động cơ V8 siêu nạp 5.2L (công suất 850 mã lực, mô-men xoắn cực đại 880 Nm).
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Cả hai phiên bản động cơ đều sử dụng hộp số tự động 10 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống vi sai chống trượt phía trước và vi sai chống trượt phía sau. Có tổng cộng 100 chiếc Rezvani Fortress được sản xuất, giá khởi điểm 285.000 USD quy đổi 7,48 tỷ đồng.
Video: Xem chi tiết mẫu xe bán tải Rezvani Fortress "hàng khủng".
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