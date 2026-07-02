Suzuki XL7 2026 lộ diện - nâng cấp ngoại thất, giữ nguyên động cơ

Apple vừa áp dụng một chính sách mới, rút ngắn chu kỳ phát hành các bản cập nhật bảo mật nhằm ứng phó với tốc độ phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo.
Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, dòng vivo X500 có thể đánh dấu bước tiến về phần cứng khi vivo X500 Pro Max dùng RAM LPDDR6.
Tên lửa hành trình không đối đất có tầm bắn hơn 600 km Cheonryong của Hàn Quốc đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm kỹ thuật.
3 mô hình AI mới gồm Sol, Terra và Luna, trong thế hệ GPT-5.6 mà OpenAI công ty dự kiến ra mắt trong vài tuần tới được xem là "Vũ khí vạn năng".
Dù giữ nguyên thiết kế Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 9 sẽ có chip Snapdragon AI, nhiều màu sắc, kích cỡ và dây đeo mới, dự kiến ra mắt cuối tháng 7.
Chương trình đánh giá an toàn xe mới khu vực Australia và New Zealand (ANCAP) vừa công bố loạt kết quả thử nghiệm an toàn mới nhất, trong đó Mazda CX-5 2026.
Subaru Việt Nam vừa công bố mức ưu đãi trong tháng 7/2026, với mức hỗ trợ cho nhiều dòng xe chủ lực của hãng như Forester, Crosstrek, Outback, WRX và BRZ.
Khu vực Latgale, nơi nhà máy sản xuất máy bay không người lái mới sẽ được xây dựng, từ lâu đã được xem là một trong những vùng kinh tế khó khăn nhất của Latvia.
Từng được kỳ vọng khuấy đảo làng game, giờ gây sốc khi lượng người chơi trực tuyến giảm xuống chỉ còn vài chục người.
Ít ai biết rằng mỗi lần sử dụng AI tạo sinh đều tiêu tốn điện và nước để vận hành trung tâm dữ liệu, tạo thêm áp lực lên tài nguyên và môi trường toàn cầu.