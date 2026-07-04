SpaceX giới thiệu nguyên mẫu "Siêu thiết bị AI" của Elon Musk

SpaceX đã giới thiệu với các nhà đầu tư và bên liên quan nguyên mẫu một thiết bị AI có hình dáng giống điện thoại trước khi công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Thiết bị được mô tả mỏng và gọn hơn iPhone, có thể mang thiết kế nằm giữa điện thoại màn hình cảm ứng cỡ nhỏ và thiết bị AI Rabbit R1. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu nên kiểu dáng có thể tiếp tục thay đổi.

Hình ảnh tỷ phú Elon Musk xuất hiện trên bảng quảng cáo Nasdaq Tower hôm SpaceX IPO.

Dự án này là dấu hiệu cho thấy tham vọng rộng lớn của Elon Musk khi ông xây dựng mạng lưới kết nối vệ tinh toàn cầu hàng đầu, phát triển công ty tên lửa và tạo ra các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới.

Các công ty AI đang đặt cược vào hình thức và chức năng tương lai của các thiết bị hỗ trợ AI.

Tờ Wall Street Journal đã đưa tin rằng Elon Musk từng cân nhắc việc chế tạo điện thoại thông minh do thất vọng về cách Apple kiểm soát việc phân phối các ứng dụng của bên thứ ba như mạng xã hội X.

Tuy nhiên, Elon Musk phủ nhận và nói: “Ý tưởng chế tạo điện thoại khiến tôi muốn chết. Nhưng nếu chúng tôi phải làm điện thoại, chúng tôi sẽ làm.”

Elon Musk đã phủ nhận việc công ty của ông đang phát triển điện thoại có thể kết nối trực tiếp với mạng lưới vệ tinh Starlink của họ. “Chúng tôi không phát triển điện thoại,” ông đăng trên X.

Phải chăng người giàu nhất thế giới đang phát triển một "siêu thiết bị AI"?

Một số nhà đầu tư vào SpaceX và Tesla được cho biết rằng Elon Musk từ lâu đã hình dung ra một thiết bị tiêu dùng để làm nền tảng cho công nghệ của các dự án kinh doanh của ông.

Một thiết bị như vậy cũng có thể giúp Elon Musk bớt phụ thuộc vào các công ty khác. Chatbot xAI của Elon Musk thường được sử dụng thông qua các thiết bị Apple hoặc Android.

Theo báo cáo mà tờ báo Wall Street Journal có được, nguyên mẫu của SpaceX có thể sử dụng hệ điều hành riêng và tích hợp công nghệ của xAI, công ty trí tuệ nhân tạo do Elon Musk sáng lập.

Cách tiếp cận này sẽ giúp thiết bị không phụ thuộc vào các nền tảng của doanh nghiệp khác như hệ điều hành Android của Google.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh OpenAI đang hợp tác với cựu Giám đốc thiết kế Apple Jony Ive để phát triển một thiết bị AI mới. OpenAI gần đây cũng đã tuyển Paul Meade, Phó Chủ tịch Apple từng phụ trách kính thực tế hỗn hợp Vision Pro, vào nhóm phát triển phần cứng.

Nguyên mẫu thiết bị mà SpaceX gần đây đã giới thiệu cho các nhà đầu tư dựa trên triết lý đằng sau "ứng dụng vạn năng" của Elon Musk, một khái niệm mà ông đã ủng hộ khi mua lại nền tảng mạng xã hội Twitter, nay là X, vào năm 2022. Thường được gọi là "siêu ứng dụng", các chương trình phần mềm này phổ biến ở châu Á và tích hợp các dịch vụ mà người Mỹ thường truy cập bằng cách tải xuống các ứng dụng riêng biệt.

Quá trình SpaceX phóng thử tên lửa đẩy tái sử dụng mạnh nhất hành tinh.