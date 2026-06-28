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[VIDEO] SpaceX vượt 2.000 tỷ USD: Kỳ tích hay bong bóng sắp vỡ?

Minh Quân - Hà Anh

Ngày 12/6, SpaceX IPO trên Nasdaq, vốn hóa vượt 2.000 tỷ USD, nhưng các cảnh báo về rủi ro bong bóng vẫn đang hiện hữu.

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