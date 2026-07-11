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Rolls-Royce ra mắt Ghost Savile Row siêu sang "độc nhất vô nhị"

Nguyễn Chung

Hãng xe siêu sang Rolls-Royce, Anh quốc vừa giới thiệu Ghost Savile Row, phiên bản Ghost Extended độc bản được phát triển theo chương trình cá nhân hóa Bespoke.

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Mẫu sedan siêu sang Rolls-Royce Ghost Savile Row mới này được lấy cảm hứng từ nghệ thuật may đo thủ công trên phố Savile Row (London, Anh), kết hợp các chi tiết thiết kế mang phong cách thời trang cao cấp với những kỹ thuật chế tác đặc trưng của thương hiệu.
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Theo Rolls-Royce, Ghost Savile Row được hình thành từ ý tưởng biến một chiếc xe thành "bộ suit đặt may" dành riêng cho chủ sở hữu. Toàn bộ thiết kế phản ánh ngôn ngữ của những bộ vest Bespoke truyền thống, từ cách phối màu ngoại thất đến các chi tiết hoàn thiện bên trong khoang lái.
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Savile Row từ lâu được xem là cái nôi của nghệ thuật may đo thủ công tại Anh. Đây cũng là nơi khái niệm "Bespoke" ra đời, chỉ những sản phẩm được chế tác theo yêu cầu riêng của từng khách hàng. Rolls-Royce cho biết triết lý này cũng là nền tảng trong chương trình cá nhân hóa của hãng.
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Mối liên hệ giữa Rolls-Royce và Savile Row đã có từ những ngày đầu thương hiệu thành lập. Năm 1905, hãng mở showroom đầu tiên trên phố Conduit Street, thuộc khu Mayfair (London), chỉ cách Savile Row một quãng ngắn.
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Chiếc Rolls-Royce Ghost Savile Row 2026 độc bản này sở hữu ngoại thất phối hai tông màu Midnight Sapphire và English White, gợi liên tưởng đến sự kết hợp giữa bộ vest xanh navy cùng áo sơ mi trắng - phong cách được xem là biểu tượng của thời trang nam cổ điển Anh.
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Thay cho đường coachline vẽ tay truyền thống, Rolls-Royce sử dụng đường Silver Featureline sơn thủ công chạy trên phần thân màu trắng. Hãng cho biết, chi tiết này được lấy cảm hứng từ những phụ kiện kim loại như khuy măng sét hay đồng hồ đeo tay, thường đi cùng trang phục may đo cao cấp.
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Hoàn thiện ngoại thất là bộ mâm 22 inch thiết kế 9 chấu đánh bóng một phần, kết hợp tâm mâm sơn cùng màu thân xe. Không gian nội thất tiếp tục khai thác chủ đề may đo với ghế bọc da Navy Blue và Arctic White, kết hợp gỗ Open Pore White Wood cùng nhiều chi tiết hoàn thiện thủ công.
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Điểm nhấn đáng chú ý nằm phía sau bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế sau. Khi mở bệ tỳ tay, chủ xe sẽ thấy một bức thêu Bespoke được giấu kín, lấy cảm hứng từ hình ảnh những hàng cây trong khuôn viên nhà máy Rolls-Royce tại Goodwood cùng phần bóng đổ của chúng.
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Theo Rolls-Royce, đây là tác phẩm thêu khung đơn phức tạp nhất từng được hãng thực hiện. Quá trình chế tác kéo dài khoảng 9 giờ, sử dụng 250.000 mũi thêu với gần 1.830 m chỉ và bảy màu khác nhau. Kiểu thêu cũng được phát triển riêng cho dự án này nhằm tạo hiệu ứng giống bề mặt vải dệt.
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Bên cạnh đó, xe còn được trang bị các chi tiết hoàn thiện riêng như cần gạt xi-nhan bọc da, núm chỉnh âm lượng và cụm điều khiển điều hòa bọc da, cùng bậc cửa phát sáng... Ghost Savile Row cũng đi kèm bộ ô Bespoke cất trong cửa xe với tán màu Navy Blue, viền Selby Grey và tay cầm bọc da Arctic White,...
Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Extended Series II.
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