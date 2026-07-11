Rolls-Royce ra mắt Ghost Savile Row siêu sang "độc nhất vô nhị"

Honda bắt đầu nhận đơn đặt hàng dành cho Jazz (Fit) mới tại Nhật Bản từ ngày 10/7. Giá của xe dao động từ 1.806.200-2.955.700 Yên (khoảng 361-591 triệu đồng).
Mẫu Jaecoo J5 sẽ nhận cọc tại Việt Nam từ ngày hôm nay với mức giá trần từ 569 - 699 triệu đồng, đi kèm ba tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện
Phát hiện sóng hấp dẫn từ vụ va chạm hố đen mang lại hiểu biết mới về vật lý và xác nhận dự đoán của Einstein, Hawking.
Mẫu sedan điện 08 đầu bảng mới của BYD đang tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc khi ghi nhận hơn 65.000 đơn đặt hàng chỉ trong 30 giờ kể từ khi chính thức mở bán.
Mazda CX-5 tại Việt Nam đang có mức giảm mạnh tay, thậm chí còn có thể cạnh tranh về giá với những mẫu SUV cỡ B như Toyota Yaris Cross hay Honda HR-V.
Chiếc Huayra 70 thứ hai trong 3 phiên bản mừng sinh nhật nhà sáng lập Horacio Pagani ra mắt với hộp số sàn, động cơ V12 và thân xe hai tông màu cam ngọc trai.
Giữa điều kiện thiếu thốn đầu thập niên 1960, kỹ sư Châu Văn Huy đã tạo nên hệ thống bơm hơi khô bảo vệ mạng cáp ngầm, được vinh danh Anh hùng lao động.
Những hình ảnh phác họa dự đoán về Mitsubishi Pajero iO thế hệ mới vừa lộ diện, mẫu SUV huyền thoại này đang đứng trước cơ hội tái xuất sau nhiều năm vắng bóng.
Sau khi BMW chính thức giới thiệu X5 thế hệ thứ năm với ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse, những hình ảnh đầu tiên về BMW X6 hoàn toàn mới cũng bắt đầu xuất hiện.
AHLĐ Châu Văn Huy là chuyên gia kỹ thuật xuất sắc của ngành bưu chính viễn thông, người đầu tiên chế tạo thành công chiếc máy điện thoại Việt Nam.