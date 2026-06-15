Rơi máy bay quân sự ở Pakistan, hai phi công tử nạn

AP dẫn thông tin từ quân đội và quan chức Pakistan cho biết, một máy bay của Không quân Pakistan đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện thường lệ tại khu vực đất trống gần thành phố Mardan, phía tây bắc Pakistan vào ngày 15/6, khiến cả hai phi công thiệt mạng.

Trong một thông cáo, quân đội xác định danh tính hai phi công là Trung úy Muhammad Qasim Abdullah thuộc Không quân Pakistan và Trung úy Taha Abbasi thuộc Hải quân. Thông cáo cho biết một hội đồng điều tra đã được thành lập để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Máy bay của Không quân Pakistan đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện thường lệ gần thành phố Mardan, phía tây bắc Pakistan, ngày 15/6. Ảnh: Arab News.

Trong các tuyên bố riêng biệt, Tổng thống Asif Ali Zardari, Thủ tướng Shehbaz Sharif, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir,...đã bày tỏ “niềm tiếc thương sâu sắc” trước sự mất mát này và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Theo AP, vụ tai nạn mới nhất này xảy ra chưa đầy một tuần sau khi 22 binh sĩ thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự gần Muzaffarabad. Nguyên nhân được cho là do sự cố kỹ thuật, theo thông tin từ quân đội Pakistan.

Tháng 9/2025, 5 binh sĩ tử nạn sau khi một chiếc trực thăng quân đội bị rơi do "lỗi kỹ thuật" ở Diamer thuộc Gilgit-Baltistan, vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Một tháng trước đó, một trực thăng cứu hộ của chính quyền Khyber Pakhtunkhwa bị rơi ở Mohmand do thời tiết xấu, khiến 2 phi công và 3 thành viên phi hành đoàn khác thiệt mạng.

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