Thông tin mới về vụ rơi trực thăng quân sự ở Pakistan

AP đưa tin, các đội cứu hộ và tìm kiếm đã ngay lập tức được triển khai tới hiện trường sau khi tai nạn xảy ra.

Theo Cục Quan hệ Công chúng Liên quân (ISPR), bộ phận truyền thông và quan hệ công chúng của Lực lượng Vũ trang Pakistan, sự cố xảy ra trong quá trình trực thăng cất cánh gần Muzaffarabad hôm 10/6.

Khói bốc lên sau khi một chiếc trực thăng MI-17 của quân đội Pakistan gặp sự cố kỹ thuật và rơi xuống Muzaffarabad, thủ phủ của vùng Kashmir do Pakistan quản lý, hôm 10/6/2026. Ảnh: AP/MD Mughal.

ISPR cho biết, một "lỗi kỹ thuật" xảy ra trong quá trình cất cánh đã dẫn đến vụ tai nạn. Toàn bộ người trên máy bay được xác định đã tử vong.

"Tất cả quân nhân trên máy bay đều đã hy sinh. Không có người sống sót", tuyên bố của ISPR cho biết.

Các nhân chứng cho biết thêm, chiếc trực thăng gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ bãi đáp trực thăng. Xe cứu thương nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện gần đó.

Quân đội Pakistan đã ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra để xác định nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ tai nạn.

Cư dân ở Muzaffarabad cho biết chiếc trực thăng đang chở một số binh sĩ thuộc lực lượng bán quân sự Rangers do Chính phủ triển khai để làm nhiệm vụ an ninh trong khu vực, nơi căng thẳng leo thang kể từ cuối tuần khi một nhóm người tấn công cảnh sát và lực lượng an ninh.

Theo thông cáo của ISPR, Thống soái Asim Munir, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif cũng bày tỏ sự đau buồn sau vụ việc.

Trước đó, vào tháng 9/2025, một chiếc trực thăng quân đội bị rơi ở miền bắc Pakistan trong một chuyến bay thường lệ, khiến 2 phi công và 3 kỹ thuật viên trên máy bay thiệt mạng.

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