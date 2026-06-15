Rơi máy bay chở người nhảy dù ở Mỹ, nhiều hành khách tử vong

AP dẫn lời cảnh sát trưởng hạt Bates, Chad Anderson cho biết, vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi máy bay cất cánh từ một sân bay địa phương vào khoảng 11h30 sáng 14/6 (giờ địa phương). Một số thân nhân của những người trên máy bay đã chứng kiến vụ tai nạn.

"Chiếc máy bay bị biến dạng nằm trên bãi cỏ gần sân bay Butler Memorial, với một hàng dài xe cứu hộ tập trung trên một con phố gần đó. Các nhà chức trách đã nỗ lực làm việc để xác định danh tính của tất cả nạn nhân và thông báo cho người thân của họ", cảnh sát trưởng Chad Anderson thông tin.

Chiếc máy bay bốc cháy sau khi rơi xuống một cánh đồng ở Butler, Missouri, ngày 14/6/2026. Ảnh: Mid America News Review/AP.

Theo ông Anderson, các quan chức của Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng có mặt tại hiện trường vào chiều 14/6.

Ông Dennis Jacobs, quyền quản lý sân bay kiêm Giám đốc Cơ quan Quản lý Khẩn cấp hạt Bates, cho biết chiếc máy bay tư nhân này do công ty Skydive Kansas City vận hành.

"Chiếc máy bay vừa cất cánh và rẽ trái trước khi gặp nạn. Phi công đã cố gắng chuyển hướng để hạ cánh, nhưng máy bay bị chết máy, lao đầu xuống đất và bốc cháy", ông Jacobs thông tin.

Dữ liệu từ công ty theo dõi chuyến bay kỹ thuật số FlightAware cho thấy, máy bay đã hoàn thành hai chuyến bay ngắn vào ngày 14/6 trước khi gặp nạn. Theo FlightAware, máy bay đã thực hiện thêm hai chuyến bay thành công vào ngày 13/6 và 5 chuyến vào ngày 12/6.

Trung sĩ Justin Ewing thuộc cảnh sát giao thông bang Missouri cho biết, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra.

Chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti cho biết, việc bảo trì kém là một yếu tố gây ra nhiều vụ tai nạn máy bay nhảy dù trước đây vì các công ty này không tuân thủ các tiêu chuẩn cao theo quy định của Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

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