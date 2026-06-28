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Ra mắt Vespa GTS 310 Edizione Ottantesimo giới hạn 1.946 chiếc

Phạm Tuấn

Mẫu xe tay ga Vespa GTS 310 Edizione Ottantesimo được sản xuất giới hạn 1.946 chiếc, với các chi tiết khác biệt so với các mẫu Vespa kỷ niệm 80 năm khác.

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Kể từ cuối năm ngoái đến nay, Vespa đã liên tục tung ra các phiên bản đặc biệt mừng sinh nhật 80 năm của chính mình dựa trên các dòng GTS 300, Primavera và Sprint. Chúng đều chia sẻ chung màu xanh Verde Pastello đặc biệt, mâm mới và các logo kỷ niệm.
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Tuy nhiên Đại lễ “VESPA ROMA 2026 – 80 NĂM MỘT BIỂU TƯỢNG” đang diễn ra ở Ý, hãng lại tung thêm một phiên bản đặc biệt hiếm hơn nữa là mẫu xe tay ga Vespa GTS 310 Edizione Ottantesimo phiên bản đặc biệt. Xe chỉ được sản xuất giới hạn 1.946 chiếc, với các chi tiết khác biệt so với các mẫu Vespa kỷ niệm 80 năm khác.
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Màu sơn xanh độc đáo của Vespa Edizione Ottantesimo cũng được lấy cảm hứng từ chất liệu thép thô của thân xe. Với kiểu dáng thể thao một chỗ ngồi, yên sau 2 người được phủ bằng một lớp ốp solo cứng có thể tháo rời cùng màu với thân xe, gợi nhớ đến phần thân đặc trưng của những chiếc Vespa đua.
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Bản thân bộ yên cũng được hoàn thiện với các đường may ngang được hàn nhiệt và đường chỉ khâu cùng màu xung quanh các đường viền. GTS 310 Edizione Ottantesimo cũng có mâm giống các bản 80 năm khác, lấy cảm hứng từ chiếc Vespa 98 năm 1946 nhưng với lòng mâm sơn màu xanh lá cây. Màu sắc này cũng là màu yên và logo 80 năm ở hai bên thân xe.
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Mỗi chiếc GTS 310 Edizione Ottantesimo sẽ có 1 tấm bảng kỷ niệm đánh số thứ tự sản xuất, đặt trong ngăn chứa đồ dưới yên xe. Một chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt cũng được cung cấp, hoàn toàn phù hợp với chiếc Vespa. Phần trên của mũ bảo hiểm phản ánh màu xám sần sùi của thân xe, với lớp hoàn thiện mờ, và được bổ sung bởi các chi tiết màu xanh lá cây với con số 80 nổi bật ở phía sau.
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Vespa Edizione Ottantesimo chia sẻ nền tảng kỹ thuật chung với các mẫu xe trong dòng Vespa GTS 310, và do đó được trang bị động cơ xi-lanh đơn 310 mã lực hiện đại với công suất 25 mã lực, mạnh nhất từng được sử dụng trên một chiếc Vespa.
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Hàng loạt các tính năng công nghệ được trang bị tiêu chuẩn bao gồm hệ thống đèn LED toàn phần và màn hình TFT màu 5 inch, cho phép người lái tận dụng tối đa hệ thống kết nối VESPA MIA, cũng được trang bị tiêu chuẩn.
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Chiếc Vespa Edizione Ottantesimo phiên bản đặc biệt này cũng có thể được nâng cấp với các phụ kiện thời trang, chẳng hạn như thùng đựng đồ phía sau – với dung tích 36 lít – cùng màu với thân xe, có thể được trang bị thêm tựa lưng có đệm cùng màu và chất liệu với yên xe.
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Tất nhiên, Vespa cung cấp một loạt các phụ kiện chính hãng để cá nhân hóa chiếc xe hơn nữa hoặc tăng cường chức năng của nó: bao gồm giá chở đồ trước và sau, thanh bảo vệ bên hông, kính chắn gió, và hệ thống chống trộm điện tử. Giá xe Vespa GTS 310 Edizione Ottantesimo chưa công bố.
Video: Xem cho tiết xe ga Vespa GTS 310 Edizione Ottantesimo.
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