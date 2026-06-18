Phát hiện hơn 500 trận động đất dưới lớp băng Nam cực nhờ AI

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Science, các chuyên gia cho hay hơn 500 trận động đất chưa từng được ghi nhận xảy ra ở độ sâu từ 100 - 150 km dưới sông băng David - một trong những dòng sông băng lớn nhất Nam cực.

Theo nhóm nghiên cứu, phần lớn các rung chấn thuộc nhóm động đất độ sâu trung bình - loại thường xuất hiện tại các đới hút chìm, nơi một mảng kiến tạo lún xuống dưới mảng khác. Trong khi đó, khu vực dưới sông băng David lại nằm giữa một mảng kiến tạo và cách xa các ranh giới địa chất đang hoạt động.

Để đi đến kết luận trên, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Alabama (Mỹ) đã sử dụng thuật toán học máy AI để phân tích dữ liệu địa chấn thu thập từ 49 trạm quan trắc trong giai đoạn từ năm 2001 - 2004 và 2012 - 2015.

Nhờ AI, giới nghiên cứu phát hiện hơn 500 trận động đất chưa từng được ghi nhận dưới lớp băng Đông Nam cực. Ảnh: Jeff Miller via Getty Images.

Thông qua sử dụng các kỹ thuật - công nghệ hiện đại, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), nhóm nghiên cứu đã phát hiện nhiều tín hiệu địa chấn nhỏ mà các phương pháp phân tích truyền thống trước đây bỏ sót. Họ cho rằng, nguyên nhân có thể liên quan đến sự tương phản giữa lớp vỏ lạnh, cứng của Đông Nam cực và các khối vật chất nóng hơn bên dưới vùng Tây Nam cực. Những vật chất này tạo lực nâng từ sâu trong lớp phủ Trái đất, làm lớp đá phía trên bị uốn cong và tích tụ ứng suất, từ đó gây ra động đất.

Các trận động đất được ghi nhận có độ lớn từ 1,6 - 3,5 độ Richter, quá nhỏ để ảnh hưởng đến lớp băng phía trên hoặc hệ sinh thái Nam cực. Theo nhóm nghiên cứu, AI có thể giúp xác định những trận động đất có cường độ nhỏ như vậy bằng cách phân tích lại dữ liệu địa chấn trong quá khứ.

Với phát hiện mới, nhóm nghiên cứu nhận định Nam cực là khu vực năng động về địa chất hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Các trận động đất được phát hiện tại đây không đủ mạnh để đe dọa các tảng băng phía trên hoặc hệ sinh thái Nam Cực nên nhóm nghiên cứu không lo ngại về điều đó. Tuy nhiên, họ sẽ tiếp tục tìm hiểu mối liên hệ giữa lớp băng Nam cực và hoạt động địa chấn bên dưới, cũng như tác động của quá trình tan chảy hoặc mở rộng các chỏm băng đối với tần suất động đất trong tương lai.