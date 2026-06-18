Phát hiện hành tinh có mưa hồng ngọc qua kính viễn vọng James Webb

Hành tinh WASP-121b thuộc nhóm sao Mộc siêu nóng và được xếp vào danh sách các hành tinh khắc nghiệt nhất nằm ngoài Hệ Mặt trời.

Theo các nhà nghiên cứu, WASP-121b, cũng là hành tinh khổng lồ khí, đang quay quanh sao trung tâm ở khoảng cách cực gần, với 1 năm chỉ kéo dài 30,5 giờ. Do đó, lực thủy triều khổng lồ của sao trung tâm đã làm biến dạng hành tinh WASP-121b từ hình cầu thành hình dạng giống quả bóng bầu dục.

Nhiệt độ ở phần ban ngày của hành tinh ASP-121b cao đến mức làm bốc hơi các kim loại. Những nghiên cứu trước đây cho thấy sắt có thể ngưng tụ và rơi xuống thành mưa ở phía ban đêm mát hơn.

Hành tinh ASP-121b. Ảnh: NASA, ESA, and G. Bacon (STSci).

Mới đây, các nhà thiên văn học đã sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb và bổ sung thêm thông tin vào bức tranh khí tượng của hành tinh WASP-121b.

Theo nghiên cứu, bằng cách theo dõi những thay đổi nhỏ trong ánh sáng sao đi qua bầu khí quyển của WASP-121b khi hành tinh này đi ngang qua phía trước ngôi sao của nó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sự khác biệt giữa điều kiện khí quyển lúc bình minh và hoàng hôn.

"Với chất lượng quan sát chưa từng có, kính viễn vọng James Webb mang đến cho chúng ta những thông tin chi tiết nhất về các hành tinh xa xôi từ trước đến nay", tác giả chính của nghiên cứu, Cyril Gapp của Viện Max Planck về Thiên văn (Đức) cho hay.

Chuyên gia Gapp cho biết thêm bằng cách đo lường sự thay đổi của khả năng hấp thụ ánh sáng trong lúc WASP-121b quay quanh trục, các nhà khoa học có thể khảo sát khí quyển của hành tinh này theo từng kinh độ.

Các quan sát cho thấy vùng tối của hành tinh WASP-121b - khu vực quay ra khỏi ánh sáng ban ngày - nóng hơn vùng tối tương ứng vào buổi sáng. WASP-121 b bị khóa chặt một mặt về phía sao chủ. Vào ban ngày, vận tốc gió trên hành tinh WASP-121b đạt 18.000 km/giờ trong khi ban đêm lại mưa hồng ngọc và lam ngọc. Phát hiện này bổ sung thêm thông tin cho thấy thời tiết trên WASP-121 b khá phức tạp.