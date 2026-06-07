Gió siêu thanh trên ngoại hành tinh WASP-127b

Các nhà thiên văn học gần đây đã phát hiện ra những hiện tượng khí quyển tuyệt đẹp trên WASP-127b, một hành tinh khí khổng lồ ngoài hệ mặt trời, cách Trái đất chúng ta khoảng 520 năm ánh sáng.

Ngoại hành tinh này quay quanh ngôi sao chủ của nó với chu kỳ quỹ đạo chỉ 4 ngày. Lớn hơn một chút so với Sao Mộc, nhưng chỉ có khối lượng bằng 16%, WASP-127b là một trong những hành tinh "mềm xốp" nhất được biết đến cho đến nay. Nhờ bầu khí quyển cực kỳ phồng lên, các nhà khoa học đã có thể nghiên cứu các đặc tính của nó bằng cách quan sát tầng khí quyển phía trên.

WASP-127b, một hành tinh khí khổng lồ ngoài hệ mặt trời, cách Trái đất chúng ta khoảng 520 năm ánh sáng. Ảnh: @Space.

Một nhóm nghiên cứu do Lisa Nortmann thuộc Đại học Göttingen ở Đức dẫn đầu đã sử dụng máy quang phổ trên Kính viễn vọng Very Large (VLT) ở Chile để quan sát sự biến đổi ánh sáng của WASP-127b khi nó đi ngang qua phía trước ngôi sao chủ của nó. Bằng cách phân tích quang phổ trên WASP-127b, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sự hiện diện của carbon dioxide và hơi nước trong tầng khí quyển phía trên của hành tinh.

Tuy nhiên, khi nghiên cứu sâu hơn dữ liệu quang phổ, họ còn tìm thấy các luồng gió siêu thanh gần vùng xích đạo của WASP-127b với tốc độ lên tới 9km/ giây. Chuyên gia Nottmann tuyên bố trong một thông cáo báo chí: "Đây là một hiện tượng mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây”.

Mặc dù nguyên nhân chính xác của hiện tượng gió cực đoan này chưa được hiểu rõ hoàn toàn, nhưng các nhà nghiên cứu suy đoán rằng, gió siêu thanh có tốc độ gấp 6 lần tốc độ quay của WASP-127b, khiến chúng trở thành những cơn gió nhanh nhất từng được đo trên một ngoại hành tinh.