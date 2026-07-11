Osun-Osogbo: Rừng thiêng bảo vệ hàng trăm năm vì lời hứa linh thiêng

Ẩn mình bên dòng sông Osun ở ngoại ô thành phố Osogbo, Khu rừng thiêng Osun-Osogbo (Nigeria) là một trong những khu rừng nguyên sinh cuối cùng còn sót lại gắn liền với tín ngưỡng truyền thống của người Yoruba. Với diện tích khoảng 75 ha, nơi đây không chỉ là một khu bảo tồn thiên nhiên mà còn là trung tâm tâm linh quan trọng, nơi con người và thiên nhiên đã cùng tồn tại hài hòa trong hàng trăm năm. Năm 2005, khu rừng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị văn hóa và tín ngưỡng đặc biệt.

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Theo truyền thuyết của người Yoruba, khu rừng là nơi ngự trị của nữ thần Osun, vị thần đại diện cho nước, khả năng sinh sản, tình yêu và sự thịnh vượng. Tương truyền, khi những cư dân đầu tiên đến lập nghiệp tại vùng đất này, họ đã nhận được sự che chở của nữ thần và cam kết bảo vệ khu rừng như một vùng đất thiêng. Chính niềm tin ấy đã giúp khu rừng tránh khỏi nạn khai thác và chặt phá trong suốt nhiều thế kỷ.

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Đi dọc những con đường mòn dưới tán cây cổ thụ, du khách sẽ bắt gặp hàng chục ngôi đền nhỏ, điện thờ, bàn tế lễ và các tác phẩm điêu khắc khổng lồ bằng bê tông, gỗ hoặc kim loại. Nhiều công trình mang phong cách nghệ thuật hiện đại nhưng vẫn tái hiện các vị thần và truyền thuyết của người Yoruba. Đặc biệt, các tác phẩm của nghệ sĩ gốc Áo Susanne Wenger cùng cộng sự đã góp phần hồi sinh khu rừng từ giữa thế kỷ XX, biến nơi đây thành một không gian nghệ thuật độc đáo giữa thiên nhiên.

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Mỗi năm vào tháng 8, hàng chục nghìn người từ khắp Nigeria và nhiều quốc gia khác đổ về tham dự Lễ hội Osun-Osogbo. Đây là một trong những lễ hội tín ngưỡng lớn nhất Tây Phi, với các đoàn rước, nghi lễ dâng lễ vật, âm nhạc, vũ điệu truyền thống và những lời cầu nguyện dành cho nữ thần Osun. Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, lễ hội còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Yoruba trong bối cảnh hiện đại.

Ngày nay, Osun-Osogbo Sacred Grove vừa là khu bảo tồn đa dạng sinh học, vừa là minh chứng sống động cho mối liên kết bền chặt giữa con người, thiên nhiên và tín ngưỡng. Giữa một thế giới không ngừng thay đổi, khu rừng thiêng này vẫn nhắc nhở rằng có những giá trị văn hóa chỉ có thể được gìn giữ khi con người biết tôn trọng thiên nhiên như một phần không thể tách rời của chính mình.