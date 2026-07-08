Bí mật kinh hoàng, tàn khốc tại Khu di chỉ Tam Dương Trang

Dấu tích của tổng cộng 9 khu sân làng có niên đại vào cuối thời Tây Hán (khoảng năm 206 Trước Công Nguyên – năm 25 Sau Công Nguyên) lần đầu tiên được phát hiện dọc theo dòng chảy cổ của sông Hoàng Hà, tại làng Tam Dương Trang, huyện Nội Hoàng, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Khi mới được phát hiện, di chỉ này được gọi là “Pompeii phương Đông”. Các nhà khảo cổ cho biết, ngôi làng đã bị nhấn chìm cách đây hơn 2.000 năm, khi sông Hoàng Hà vỡ bờ gây ra một trận lũ lớn.

Tận mục di tích sân làng cổ thời nhà Hán tìm thấy tại Tam Dương Trang, tỉnh Hà Nam, hé lộ sự thật rùng mình. Ảnh: @China.org.

Ông Từ Bình Phương, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Trung Quốc, đồng thời là chuyên gia về khảo cổ học thời Hán nhận định: “Khu Di chỉ Tam Dương Trang mang đến cho chúng ta một bức tranh sinh động về xã hội thời Hán, đặc biệt là khu vực nông thôn rộng lớn của thời kỳ này — lĩnh vực vốn chưa được ghi chép đầy đủ trong thư tịch cổ”.

Công tác khai quật tại bốn khu sân làng của Khu Di chỉ Tam Dương Trang đến nay đã phát lộ một khối lượng lớn di tích và di vật, bao gồm mái lợp ngói, tường nhà, giếng, nhà vệ sinh, đất canh tác và cây cối, cùng với nhiều hiện vật cung cấp cái nhìn sâu sắc về đời sống xã hội và kinh tế cổ đương thời.

Giống như Pompeii, làng Tam Dương Trang được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Các loại ngói tròn và ngói dẹt được phát hiện ở vị trí được cho là nguyên gốc trên mái nhà, sau khi tường nhà sụp đổ một phần. Tương tự, nhiều vật dụng sinh hoạt hằng ngày như đồ đá, đồ kim loại và đồ gốm cũng được tìm thấy, dường như đã bị các gia đình bỏ lại trong lúc vội vã chạy trốn trận lũ quét.

Tại một khu sân làng, quá trình khai quật cho thấy gian nhà chính thực chất đang được sửa chữa khi nước lũ ập đến. Những viên ngói dẹt chưa sử dụng nằm chất đống cùng với các vật liệu xây dựng bị bỏ dở.

Các khu ruộng từng được canh tác cũng đã được khai quật. Theo các chuyên gia, đây là những tư liệu hiện vật trực tiếp phục vụ cho việc nghiên cứu hệ thống nông nghiệp và nền kinh tế thời nhà Hán. Các phương thức canh tác được áp dụng dưới thời Tây Hán đã có ảnh hưởng sâu rộng tới sự phát triển nông nghiệp của Trung Quốc trong các thời kỳ sau này.

Một số chuyên gia thậm chí còn cho rằng, việc phát hiện ruộng lên luống tại Tam Dương Trang có thể thay đổi những nhận định trước đây về văn hóa canh tác ở Trung Quốc cổ đại, thậm chí làm thay đổi cách nhìn về lịch sử nông nghiệp của nước này.

Được biết, lũ lụt do sông Hoàng Hà gây ra từ lâu đã được xem là một trong những hiểm họa lớn xuyên suốt lịch sử Trung Quốc. Theo các chuyên gia, những phát hiện tại di chỉ Tam Dương Trang đã cung cấp thêm nhiều thông tin mới cho việc nghiên cứu lịch sử thủy văn của lưu vực sông Hoàng Hà.