Bỏ qua chỉ định mổ, người phụ nữ phải cấp cứu vì hàng trăm viên sỏi mật

Điều khiến ê-kíp phẫu thuật bất ngờ là trong túi mật của bệnh nhân có tới hàng trăm viên sỏi với kích thước lớn, nhỏ khác nhau, gần như lấp đầy toàn bộ lòng túi mật.

Theo bệnh sử, bệnh nhân từng được phát hiện mắc sỏi túi mật và đã được bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt túi mật. Tuy nhiên, do không xuất hiện triệu chứng nên người bệnh không thực hiện theo khuyến cáo.

Đến khi xuất hiện cơn đau dữ dội vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm buồn nôn nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm túi mật cấp do sỏi túi mật và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Những viên sỏi được lấy ra sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận thành túi mật dày, phù nề, viêm xung huyết; bên trong chứa số lượng rất lớn sỏi với kích thước không đồng đều. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, toàn bộ túi mật cùng khối sỏi được lấy ra an toàn. Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, ăn uống và sinh hoạt bình thường, xuất viện sau 5 ngày điều trị.

BS.CKI Kiều Thanh Giang, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 - người trực tiếp phẫu thuật cho biết, trường hợp túi mật chứa tới hàng trăm viên sỏi không phải là tình trạng thường gặp.

Theo bác sĩ, điều này phản ánh quá trình hình thành và phát triển sỏi kéo dài trong nhiều năm. Khi số lượng sỏi tăng lên, nguy cơ bít tắc cổ túi mật hoặc ống túi mật cũng cao hơn, làm dịch mật ứ đọng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây viêm túi mật cấp.

BS thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, sỏi túi mật là bệnh lý khá phổ biến nhưng thường diễn biến âm thầm. Không ít trường hợp chỉ tình cờ phát hiện bệnh khi khám sức khỏe định kỳ nên dễ chủ quan vì chưa có triệu chứng.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm túi mật hoại tử hoặc thủng túi mật, áp xe quanh túi mật, sỏi rơi xuống ống mật chủ gây tắc mật và vàng da, viêm đường mật cấp, viêm tụy cấp do sỏi mật, thậm chí nhiễm khuẩn huyết đe dọa tính mạng.

Đặc biệt, khi bệnh đã xuất hiện biến chứng, tình trạng viêm và dính quanh túi mật sẽ khiến phẫu thuật trở nên khó khăn hơn. Thời gian mổ kéo dài, nguy cơ phải chuyển sang mổ mở cũng như tai biến trong và sau phẫu thuật đều cao hơn so với trường hợp được phẫu thuật chủ động khi bệnh chưa biến chứng.

Hiện nay, phẫu thuật nội soi cắt túi mật được xem là tiêu chuẩn vàng trong điều trị sỏi túi mật có triệu chứng hoặc có nguy cơ gây biến chứng.

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