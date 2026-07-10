Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Chung cư Hà Nội cắt lỗ hàng tỉ đồng vẫn ế ẩm do lãi vay cao

Minh Quân - Hà Anh

Nhiều nhà đầu tư chung cư Hà Nội giảm giá hàng tỷ đồng nhưng vẫn khó bán vì áp lực lãi vay và nguồn cung dồi dào.

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