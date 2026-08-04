Khoa học & Đời sống

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Sạt lở đất đá gây tắc nghẽn giao thông tại Quốc lộ 4D Lào Cai

Trường Hân t/h

Sạt lở đất đá tại Lào Cai khiến giao thông trên Quốc lộ 4D bị tắc nghẽn, lực lượng chức năng nhanh chóng điều tiết và phân luồng an toàn.

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