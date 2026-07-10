Tiễn biệt Anh hùng Lao động Châu Văn Huy: Người đặt nền móng viễn thông Thủ đô

Thương tiếc tiễn biệt Anh hùng lao động Châu Văn Huy

Ngày 10/7/2026, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), lễ tang Anh hùng lao động Châu Văn Huy, Cán bộ Tiền khởi nghĩa, Đại biểu Quốc hội khóa III và khóa IV đã được cử hành trong không khí vô cùng trang trọng và xúc động.

Lễ tang được cử hành trong không khí vô cùng trang trọng và xúc động. Ảnh: Thiên Anh.

Lễ tang do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và gia đình tổ chức.

Lễ tang AHLĐ Châu Văn Huy. Ảnh: Thiên Anh.

Đông đảo đại diện các cơ quan ban ngành, tổ chức đoàn thể cùng nhiều thế hệ nhà khoa học đã có mặt để kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt người chiến sĩ cách mạng, nhà trí thức có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp khoa học và xây dựng đất nước.

Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp hội làm Trưởng đoàn vào phúng viếng.

Tại lễ viếng, những dòng sổ tang xúc động đã ghi lại tình cảm mến thương và kính trọng đối với người quá cố. Thay mặt Thường trực Đảng ủy và tập thể cán bộ, người lao động, GS.TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam xúc động bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc, xin thắp nén hương tiễn đưa Anh hùng Lao động Châu Văn Huy về nơi an nghỉ ngàn thu. Xin chia buồn sâu sắc tới gia đình và gia quyến!".

TSKH. Phan Xuân Dũng xúc động ghi sổ tang. Ảnh: Mai Loan.

PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng đã xúc động gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến AHLĐ Châu Văn Huy. Trong sổ tang, bà trân trọng viết: "Cầu mong hương hồn Bác yên nghỉ nơi chín suối! Để lại một gia đình truyền thống! Kính cẩn!".

PGS.TS Bùi Thị An bày tỏ nỗi đau buồn và gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến AHLĐ Châu Văn Huy. Ảnh: Mai Loan.

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam dù tuổi cao, sức yếu cũng đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình.

GS.TS Đặng Huy Huỳnh viết lời tiễn biệt. Ảnh: Mai Loan.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương,Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống – đã bày tỏ niềm kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của Anh hùng Lao động Châu Văn Huy đối với nền khoa học kỹ thuật nước nhà. Bà khẳng định, tinh thần dấn thân, dám nghĩ dám làm và nhân cách cao đẹp của ông sẽ mãi là tấm gương sáng cho thế hệ những người làm báo, làm khoa học hôm nay học tập và noi theo.

Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống Nguyễn Thị Mai Hương viết lời chia buồn cùng tang quyến. Ảnh: Thiên Anh.

Sau lễ truy điệu, linh cữu của Anh hùng Lao động Châu Văn Huy được đưa về nơi an táng tại Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội, khép lại một hành trình cuộc đời trọn vẹn với non sông và khoa học.

Một đời cống hiến cho sự nghiệp thông tin liên lạc của đất nước

Kỹ sư Châu Văn Huy sinh ngày 1/1/1924 tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế). Năm 1962, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong ngành Bưu điện.

Cuộc đời công tác của ông gắn liền với những bước phát triển đầu tiên của ngành điện thoại Việt Nam, đặc biệt là quá trình xây dựng, vận hành và không ngừng hoàn thiện hệ thống điện thoại tự động tại Hà Nội trong những năm đầu của miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Một trong những dấu ấn nổi bật của ông gắn với công trình tổng đài điện thoại tự động 3.000 số đầu tiên của Hà Nội và cũng là đầu tiên của miền Bắc, được đưa vào khai thác ngày 1/5/1960. Đây là một bước tiến lớn về công nghệ khi thay thế phương thức kết nối thủ công bằng hệ thống quay số tự động, mở ra giai đoạn hiện đại hóa mạng lưới viễn thông của Thủ đô.

Năm 1964, dưới sự chủ trì của ông, tập thể cán bộ, công nhân viên Đài Điện thoại tự động Hà Nội đã nghiên cứu, thử nghiệm và lắp ghép thành công tổng đài cộng điện 1.000 số của Bỉ cùng tổng đài bán nhân công 200 số của Tiệp Khắc vào hệ thống tổng đài tự động 3.000 số. Giải pháp này giúp nâng dung lượng toàn mạng lên 4.200 thuê bao, tăng thêm 1.200 số, tương đương gần gấp rưỡi quy mô ban đầu mà không phải đầu tư xây dựng một tổng đài mới. Thành quả ấy góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc ngày càng tăng của Thủ đô trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn.

Khi cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt từ năm 1964, tinh thần sáng tạo của AHLĐ Châu Văn Huy tiếp tục được phát huy. Trước yêu cầu phải truyền tin báo động phòng không tới khoảng 150 cơ quan trọng yếu của Trung ương và Hà Nội, ông đã đề xuất tận dụng chính mạng điện thoại thuê bao sẵn có. Chỉ với một thao tác chuyển đổi, toàn bộ hệ thống có thể đồng thời tiếp nhận thông tin cảnh báo mà không cần xây dựng mạng liên lạc riêng, qua đó tiết kiệm đáng kể vật tư và kinh phí cho Nhà nước, đồng thời bảo đảm yêu cầu thông tin khẩn cấp trong thời chiến.

Theo lời kể của ông, thế hệ cán bộ kỹ thuật khi ấy không làm việc để lập thành tích, mà chỉ nghĩ cách vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chính tinh thần ấy đã tạo nên một lớp cán bộ kỹ thuật say mê sáng tạo, góp phần xây dựng nền móng cho ngành Bưu điện Việt Nam trong những năm đầu phát triển.

Với những đóng góp nổi bật, ông sau đó được giao đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo như Phó Giám đốc Bưu điện Hà Nội, Cục phó quyền Cục trưởng Cục Điện chính; đồng thời được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa III và khóa IV. Tuy nhiên, di sản lớn nhất mà AHLĐ Châu Văn Huy để lại không chỉ là những sáng kiến kỹ thuật hay các phần thưởng cao quý, mà còn là tinh thần dám nghĩ, dám làm, tận tụy với nghề và khát vọng đổi mới, góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của kỹ thuật điện thoại Việt Nam.