Nghị định 278 cập nhật quy định điều chỉnh giá điện từ 2026

Theo Nghị định 278, trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện của năm kế hoạch do Bộ Công Thương ban hành cùng với chi phí sản xuất, kinh doanh điện của các năm trước, trước ngày 25/1 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải tính toán giá bán lẻ điện bình quân theo công thức quy định và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Ảnh minh họa.

Nghị định quy định rõ các ngưỡng điều chỉnh giá điện. Theo đó, trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương về việc không điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và lập hồ sơ gửi Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát.

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành hoặc giá bán lẻ điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 2% đến dưới 5% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập hồ sơ phương án giá bán lẻ điện bình quân báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kê từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án giá bán lẻ điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương có trách nhiệm có ý kiến bằng văn bản về kết quả tính toán giá điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân hoặc điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân sau khi Bộ Công Thương có ý kiến bằng văn bản. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát.

Nghị định số 278 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân trong năm.

Trước ngày 25 của tháng đầu tiên các quý II, III và IV, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải cập nhật sản lượng điện thương phẩm thực tế, chi phí phát điện, chi phí mua điện, các khoản chi phí phát sinh và tính toán lại giá bán lẻ điện bình quân. Việc xử lý các trường hợp không điều chỉnh, giảm giá hoặc tăng giá từ 2% đến dưới 5% được thực hiện theo quy trình tương tự như điều chỉnh giá điện hằng năm.

Đáng chú ý, Nghị định số 278 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm tra điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Cụ thể, trường hợp giá bán lẻ điện bình quân cần điều chỉnh giảm mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam không điều chỉnh giảm, Bộ Công Thương có trách nhiệm yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Công Thương trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu;

Trường hợp phát hiện có sai sót về kết quả tính toán giá điện trong quá trình Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát phương án giá bán lẻ điện bình quân do Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 6 Nghị định này, Bộ Công Thương có trách nhiệm yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cập nhật, điều chỉnh phương án giá bán lẻ điện bình quân. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Công Thương trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trước ngày 30/6 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải báo cáo Bộ Công Thương về chi phí thực tế thực hiện các khâu của giá bán lẻ điện bình quân trong năm trước.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra chi phí thực tế của EVN. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương được thuê đơn vị tư vấn độc lập để tham gia kiểm tra, thẩm tra các khoản chi phí.

Điểm mới đáng chú ý là kết quả kiểm tra chi phí thực tế sẽ được Bộ Công Thương công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, góp phần nâng cao tính minh bạch trong quá trình điều hành giá điện.

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 9/7/2026.

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