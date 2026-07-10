Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Tiền điện tháng 6 tăng gấp 3, người dân miền Bắc và miền Trung choáng váng

Minh Quân - Hà Anh

Hóa đơn tiền điện tháng 6 tại nhiều tỉnh miền Bắc và Trung tăng vọt, có hộ nhận hơn 3 triệu đồng. EVN giải thích nguyên nhân.

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