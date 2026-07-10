Khám phá bí mật của hạt phấn hoa giúp tái hiện Trái Đất cổ đại

Trong khảo cổ học và khoa học Trái Đất, có một lĩnh vực ít được biết đến nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng: phân tích phấn hoa, hay cổ phấn học (palynology). Nhờ nghiên cứu những hạt phấn hoa có kích thước chỉ vài chục micromét được bảo tồn trong lớp trầm tích, bùn hồ, than bùn hay di chỉ khảo cổ, các nhà khoa học có thể tái hiện lại thảm thực vật, khí hậu và môi trường của một khu vực từ hàng trăm đến hàng triệu năm trước.

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Điều khiến phấn hoa trở thành "nhân chứng" lý tưởng là lớp vỏ ngoài cực kỳ bền chắc, được cấu tạo từ chất sporopollenin – một trong những vật liệu hữu cơ bền nhất trong tự nhiên. Nhờ đó, nhiều hạt phấn vẫn giữ nguyên hình dạng sau hàng chục nghìn năm, thậm chí lâu hơn nếu được chôn vùi trong điều kiện thích hợp. Dưới kính hiển vi, mỗi loài thực vật lại sở hữu hình dạng, kích thước và hoa văn trên bề mặt phấn hoa khác nhau, cho phép các nhà nghiên cứu xác định chúng thuộc nhóm cây nào.

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Để tái dựng môi trường cổ, các nhà khoa học thường khoan lấy lõi trầm tích từ đáy hồ hoặc đầm lầy. Mỗi lớp trầm tích giống như một trang nhật ký địa chất, ghi lại phấn hoa rơi xuống theo từng giai đoạn lịch sử. Sau khi xác định niên đại bằng các phương pháp như định tuổi bằng carbon phóng xạ, họ đếm tỷ lệ phấn hoa của từng loài cây trong mỗi lớp. Nếu phấn của các loài cây rừng chiếm ưu thế, khu vực đó từng có rừng phát triển; ngược lại, sự gia tăng phấn của các loài cỏ có thể phản ánh đồng cỏ mở rộng hoặc hoạt động khai phá của con người.

Phân tích phấn hoa còn giúp giải đáp nhiều câu hỏi khảo cổ học. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu có thể biết cư dân cổ đại trồng những loại cây gì, môi trường quanh khu định cư ra sao, hoặc khí hậu đã thay đổi như thế nào trước khi một nền văn minh suy tàn. Tại nhiều di chỉ nổi tiếng ở châu Âu, Trung Đông và châu Mỹ, bằng chứng từ phấn hoa đã góp phần làm sáng tỏ quá trình phát triển nông nghiệp, nạn phá rừng và tác động của biến đổi khí hậu đối với xã hội cổ đại.

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Không chỉ phục vụ khảo cổ học, cổ phấn học còn được ứng dụng trong nghiên cứu biến đổi khí hậu, địa chất, sinh thái và cả pháp y. Ví dụ, phấn hoa bám trên quần áo, phương tiện hoặc hàng hóa có thể giúp xác định nơi một vật thể từng đi qua. Trong nghiên cứu khí hậu, dữ liệu phấn hoa kết hợp với lõi băng và vòng sinh trưởng cây giúp tái dựng lịch sử môi trường Trái Đất qua nhiều thiên niên kỷ.

Dĩ nhiên, phương pháp này cũng có những hạn chế. Một số loài cây tạo ra lượng phấn rất lớn và phát tán xa nhờ gió, trong khi các loài khác ít tạo phấn hoặc được côn trùng thụ phấn nên ít xuất hiện trong trầm tích. Vì vậy, các nhà khoa học thường kết hợp phân tích phấn hoa với than củi, hạt giống hóa thạch, ADN môi trường và các bằng chứng địa chất khác để có cái nhìn toàn diện hơn.

Từ những hạt bụi li ti tưởng như vô nghĩa, cổ phấn học đã mở ra cánh cửa nhìn về quá khứ xa xôi của Trái Đất. Mỗi hạt phấn là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh khổng lồ về lịch sử thiên nhiên, giúp con người hiểu rõ hơn hành tinh đã thay đổi ra sao và các hệ sinh thái đã thích nghi như thế nào qua dòng chảy của thời gian.