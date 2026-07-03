Nokia xây dựng mạng lưới chống UAV tại biên giới cho Phần Lan

Lực lượng Biên phòng Phần Lan đã lựa chọn tập đoàn viễn thông Nokia cung cấp mạng lưới bảo mật cho hệ thống chống máy bay không người lái trên toàn biên giới và trang bị cho các phương tiện tuần tra.

Nokia Defense, một bộ phận của hãng viễn thông Nokia sẽ triển khai một mạng lưới thông minh, cho phép kết nối tốc độ cao, bảo mật, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực giữa các nền tảng và hệ thống chỉ huy - điều khiển.

Nokia triển khai cho lực lượng Biên phòng Phần Lan một hệ thống mạng thông minh đa dụng.

Năng lực này sẽ hỗ trợ công tác giám sát biên giới cũng như các nhiệm vụ khác nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

“Kết nối đáng tin cậy và an toàn đang trở nên thiết yếu đối với cách các tổ chức quốc phòng phát hiện, hiểu và ứng phó với các mối đe dọa diễn biến nhanh chóng”, ông Mikko Hautala , chủ tịch của Nokia Defense nói.

Bằng việc đóng góp công nghệ kết nối và cảm biến thông minh của Nokia, liên mình này giúp xây dựng một giải pháp hoạt động và tương tác, cung cấp cho các cơ quan biên giới khả năng nhận thức và ứng phó theo thời gian thực.

Dự án này là một phần trong khoản đầu tư rộng lớn hơn trị giá 44 triệu euro (50 triệu USD) của Helsinki nhằm hiện đại hóa Lực lượng Biên phòng Phần Lan.

Chúng bao gồm hàng loạt giải pháp công nghệ như giám sát cố định, thiết bị chống máy bay không người lái di động và các phương tiện tuần tra được bảo vệ.

Nokia hiện đang nắm giữ hàng loạt công nghệ vô tuyến bảo mật cao phù hợp với nhu cầu của quân đội.

Các khí tài này chủ yếu được dự định triển khai dọc theo biên giới phía đông và các khu vực ven biển của Phần Lan, đồng thời vẫn tương thích với các cơ quan an ninh quốc gia khác.

Việc đánh giá ban đầu về các phương tiện, tàu thuyền và hệ thống mạng sẽ diễn ra từ năm 2027 đến đầu năm 2028, trước khi đưa ra các quyết định sản xuất tiềm năng.

Sáng kiến ​​này được hỗ trợ bởi một liên doanh Phần Lan - Bắc Âu bao gồm Marine Alutech, công ty sẽ cung cấp tàu tuần tra, Saab cung cấp xe tuần tra dựa trên nền tảng Sisu GTP, và 61N Solutions để tích hợp vào mạng lưới doanh nghiệp của lực lượng biên phòng.

Lực lượng Biên phòng Phần Lan đang sử dụng nguồn tài trợ quốc gia và EU để xây dựng một hệ thống giúp tăng cường đáng kể khả năng quan sát và chống UAV, và điều tra tội phạm.

Thiếu tướng Jari Tolppanen, Trưởng bộ phận kỹ thuật của Lực lượng Biên phòng Phần Lan, giải thích trong buổi công bố khoản đầu tư. “Chúng ta, cùng với các đối tác trong ngành, phải luôn sẵn sàng cập nhật công nghệ và phương pháp của mình khi nhu cầu thay đổi.”



Nokia ra mắt nền tảng 5G siêu bảo mật dành cho quốc phòng.