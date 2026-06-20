Nghiên cứu mới về dược phẩm vũ trụ

Khi nhân loại chuẩn bị du hành đến các căn cứ trên Mặt Trăng hoặc thậm chí bắt đầu các sứ mệnh thám hiểm Sao Hỏa, bên cạnh nguồn cung cấp thực phẩm và oxy, nguồn lực y tế đã trở thành một thách thức đáng kể đối với các sứ mệnh không gian sâu.

Một nghiên cứu gần đây đến từ Đại học California, San Diego (UC San Diego) cho thấy, thực vật có thể trở thành một nền tảng sản xuất sinh học trong không gian, hỗ trợ sản xuất các vật liệu có ứng dụng y tế và cung cấp các giải pháp mới cho các sứ mệnh không gian dài hạn.

Các kỹ sư tại Đại học California, San Diego đang trồng cây trong môi trường không gian mô phỏng để khám phá tiềm năng của chúng trong việc sản xuất thuốc trong không gian. (Ảnh: @David Baillot/Trường Kỹ thuật Jacobs, Đại học California, San Diego).

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu trong tương lai có thể kéo dài nhiều năm. Do thời hạn sử dụng của thuốc có hạn và việc tiếp tế gặp khó khăn, việc thiết lập khả năng sản xuất các nguồn lực y tế tại chỗ ngày càng trở nên quan trọng.

Một số nghiên cứu thậm chí còn cho thấy bức xạ và điều kiện bảo quản trong môi trường không gian trọng lực có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của thuốc. Vì vậy, làm thế nào để sản xuất các vật liệu y tế cần thiết tại chỗ trong các sứ mệnh đã trở thành một vấn đề then chốt trong lĩnh vực y sinh học vũ trụ.

Mặc dù công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu cơ bản và còn lâu mới được ứng dụng vào các trạm vũ trụ, căn cứ trên Mặt Trăng hay các sứ mệnh lên Sao Hỏa, nhưng kết quả đã cho thấy thực vật không chỉ là nguồn thực phẩm cho các trang trại vũ trụ trong tương lai, mà còn có thể trở thành một phần cốt lõi quan trọng của các hệ thống sản xuất y sinh học.

Từ việc cung cấp thức ăn và oxy đến hỗ trợ sản xuất các vật liệu nano cần thiết cho các ứng dụng y tế, vai trò của thực vật trong không gian đang ngày càng mở rộng. Khi các quốc gia tích cực theo đuổi việc thám hiểm không gian sâu, nghiên cứu này cũng mở ra những khả năng và ý tưởng mới để xây dựng các hệ thống sinh tồn trong không gian tự chủ và bền vững hơn cho nhân loại.