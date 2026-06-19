Kính viễn vọng James Webb phát hiện bóng ma từ vũ trụ sơ khai

Trong nhiều năm qua, giới thiên văn học "bối rối" về một nhóm vật thể kỳ lạ được kính viễn vọng không gian James Webb phát hiện. Nhóm vật thể này được tạm gọi là "những chấm đỏ nhỏ" đã tồn tại trong vài tỷ năm đầu tiên của vũ trụ.

Sử dụng các thiết bị NIRCam và NIRSpec của kính viễn vọng James Webb, nhà thiên văn học Vasily Kokorev thuộc Đại học Texas ở Austin (Mỹ) và các đồng nghiệp đã thu được quang phổ chi tiết nhất từng được chụp về một chấm đỏ nhỏ. Qua đó, họ xác định đó là một ngôi sao giả hiệu - "bóng ma" từ vũ trụ sơ khai.

Vật thể có tên GLIMPSE-17775 được nhóm nghiên cứu xác định là một lỗ đen siêu khối lượng được bao bọc trong một lớp vỏ khí bị ion hóa một phần dày đặc, một mô hình được gọi là "sao lỗ đen".

Cụm thiên hà Abell S1063 và chấm đỏ nhỏ có tên gọi GLIMPSE-17775. Ảnh: NASA, ESA, CSA, V. Kokorev (University of Texas at Austin), A. Pagan (STScI).

GLIMPSE-17775 có độ dịch chuyển đỏ vũ trụ là 3,5, nghĩa là nó tồn tại khoảng 1,8 tỷ năm sau sự kiện Big Bang khai sinh vũ trụ 13,8 tỷ năm trước. Điều này có nghĩa "sao lỗ đen" này là hình ảnh của 12 tỷ năm trước "hiện về".

Vật thể trên xuất hiện gần như một cách tình cờ trong quá trình các nhà thiên văn quan sát cụm thiên hà Abell S1063 để tìm kiếm các ngôi sao thuộc quần thể III (thế hệ sao đầu tiên) và các thiên hà sơ khai mờ nhạt. Chấm đỏ nhỏ nằm phía sau cụm sao và nhận được sự tăng cường độ sáng đáng kể nhờ hiện tượng thấu kính hấp dẫn của kính viễn vọng James Webb.

Phát hiện mới cho thấy ít nhất một phần các chấm đỏ nhỏ có thể là những lỗ đen quái vật khổng lồ trong vũ trụ sơ khai và một số chấm khác có thể có bản chất khác, ví dụ như thiên hà.