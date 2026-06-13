Ngắm Porsche 718 Boxster không dưới 5 tỷ đồng của siêu mẫu Thanh Hằng

Facebook, Instagram, Messenger sập diện rộng tối 12/6 Tối 12/6, nhiều người dùng tại Việt Nam phản ánh không gửi được tin nhắn trên Messenger và feed Facebook, Instagram không tải được nội dung.

[GALLERY] 4 game miễn phí mới trên Steam, có siêu phẩm học mà chơi Steam vừa bổ sung 4 tựa game miễn phí hấp dẫn trong tháng 6, nổi bật là Recall Rogue với lối chơi kết hợp kiến thức và roguelite đầy sáng tạo.

Công nghệ hợp kim mới khiến đầu đạn đạt tốc độ kỷ lục Công ty Federal Ammunition đã ký kết một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ sử dụng công nghệ vỏ đạn Peak Alloy đã được cấp bằng sáng chế của mình.

Thói quen sử dụng xe hơi độc lạ của cựu CEO Apple - Steve Jobs Được cho là một người sống khá giản dị và không màu mè, nhưng huyền thoại Steve Jobs - cựu CEO Apple lại có thói quen sử dụng ôtô khá kỳ quặc.

[GALLERY] Đừng vội mua iPhone 17, iPhone 18 Pro Max quá hấp dẫn Camera đột phá, pin "trâu" hơn và thiết kế mới lạ có thể biến iPhone 18 Pro Max thành bản nâng cấp đáng chờ nhất của Apple.

Kế hoạch xây tường plasma nhân tạo bảo vệ Trái đất khỏi bão mặt trời Nhóm nghiên cứu Đại học Boston đề xuất hệ thống StormWall sử dụng tàu vũ trụ tạo tường plasma để giảm thiểu tác động của bão mặt trời mạnh.

Honda HR-V G giảm 100% lệ phí trước bạ cạnh tranh Hyundai Creta Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho mẫu HR-V phiên bản G, áp dụng đến hết ngày 30/6.

[GALLERY] Steve Jobs và hành trình biến Apple thành đế chế công nghệ Từ garage nhỏ của gia đình đến vị thế biểu tượng công nghệ toàn cầu, Steve Jobs đã tạo nên cuộc cách mạng làm thay đổi cách con người sống và kết nối.