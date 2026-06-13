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Ngắm Porsche 718 Boxster không dưới 5 tỷ đồng của siêu mẫu Thanh Hằng

Thảo Mai

Mới đây, siêu mẫu Thanh Hằng tiếp tục khiến nhiều người chú ý khi bổ sung thêm một mẫu xe thể thao mui trần Porsche 718 Boxster vào bộ sưu tập xế hộp cá nhân.

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Mới đây, cô nàng siêu mẫu Thanh Hằng vừa chia sẻ hình ảnh nhận bàn giao chiếc Porsche 718 Boxster mới nhân dịp sinh nhật, tiếp tục thói quen “tự thưởng” quen thuộc mỗi năm. Đây đã là mẫu Porsche thứ ba được cô bổ sung vào bộ sưu tập xe cá nhân, sau các lần lựa chọn trước đó vào các cột mốc sinh nhật những năm gần đây.
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Việc gắn những dấu mốc tuổi tác với các món quà giá trị cũng trở thành một nét thú vị trong phong cách sống của nữ siêu mẫu. Chiếc xe mới mang cấu hình Porsche 718 Boxster Style Edition với ngoại thất sơn đỏ nổi bật.
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Ngoại thất của chiếc xe thể thao Porsche 718 Boxster Style Edition mui trần còn đi kèm các chi tiết trang trí sọc trắng trên nắp capo, thân xe và bộ mâm đồng bộ, tạo cảm giác thể thao nhưng vẫn mang tính cá nhân hóa rõ rệt.
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Khoang nội thất sử dụng tông đen chủ đạo, được nhấn bằng đường chỉ khâu và dây đai an toàn màu trắng, tạo sự liên kết với tổng thể ngoại thất và tăng thêm tính nhận diện cho phiên bản đặc biệt. Dựa trên bộ mâm 20 inch 5 chấu kép cùng các chi tiết nhận diện đặc trưng, chiếc xe thuộc biến thể Style Edition của dòng 718 Boxster.
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Về trang bị, Porsche 718 Boxster Style Edition được bổ sung nhiều tính năng tiêu chuẩn như đèn pha Bi-Xenon tích hợp hệ thống chiếu sáng thích ứng của Porsche và dải đèn LED định vị ban ngày 4 điểm, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, gương chống chói tự động và điều hòa tự động hai vùng độc lập.
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bên trong nội thất của xe mang phong cách thể thao với ghế ngồi có chức năng sưởi, vô-lăng đa chức năng bọc da tích hợp sưởi, thảm sàn khâu chỉ tương phản màu Chalk, tựa đầu dập logo Porsche và bậc cửa bằng thép không gỉ có đèn chiếu sáng.
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Porsche 718 Boxster Style Edition của Thanh Hằng vẫn sử dụng động cơ tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2,0 lít, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Theo công bố của hãng, phiên bản sử dụng hộp số sàn 6 cấp có khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong 4,9 giây
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Nếu trang bị hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp cùng gói Sport Chrono, thời gian tăng tốc giảm còn 4,5 giây. Đây cũng được xem là một trong số ít mẫu Porsche 718 Boxster sử dụng động cơ đốt trong còn lại tại thị trường Việt Nam, trong bối cảnh Porsche đang từng bước chuyển dịch sang các dòng xe điện hóa.
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Tại thị trường Việt Nam, giá xe Porsche 718 Boxster Style Edition có mức khởi điểm khoảng 4,58 tỷ đồng, và khi cộng thêm chi phí lăn bánh, giá trị thực tế có thể vượt mốc 5 tỷ đồng. Trước mẫu xe này, Thanh Hằng đã từng sở hữu Porsche Macan, Mercedes-Benz GLK và C 300 AMG, cùng một số mẫu xe khác như MINI One hay VinFast VF9 Plus.
Video: Xem chi tiết Porsche 718 Boxster Style Edition tại Việt Nam.
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