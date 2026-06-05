Xe Porsche thực hiện drift nguy hiểm trong khu đô thị TP HCM

Ngày 5/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc ô tô Porsche liên tục thực hiện các pha “drift” trên đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu đô thị (KĐT) Sala (phường An Khánh, TP HCM), thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo hình ảnh được ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc trời đang mưa, mặt đường trơn trượt và khu vực khá vắng người qua lại. Tuy nhiên, tài xế vẫn điều khiển xe thực hiện nhiều vòng quay tại chỗ, liên tục đánh lái khiến chiếc xe trượt ngang trên mặt đường. Tiếng động cơ gầm rú vang lên giữa khu đô thị khiến nhiều người không khỏi lo ngại.

Tài xế Porsche biến đường phố TP HCM thành sân khấu biểu diễn kỹ thuật lái xe

Sau khi thực hiện nhiều vòng “drift”, chiếc xe rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến được một số người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi đoạn video xuất hiện, nhiều tài khoản đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi lái xe mang tính biểu diễn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Nhiều ý kiến cho rằng dù thời điểm đó đường vắng nhưng chỉ cần một tình huống bất ngờ xảy ra hoặc tài xế mất kiểm soát, hậu quả có thể rất nghiêm trọng đối với người đi đường và chính người điều khiển phương tiện.

Không ít bình luận đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác minh danh tính tài xế và xử lý nghiêm để răn đe, tránh tạo tiền lệ cho những hành vi coi thường pháp luật, biến đường phố thành nơi biểu diễn kỹ thuật lái xe nguy hiểm.

Hiện Công an phường An Khánh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện để mời làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện mang tính biểu diễn, gây mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Drift là một kỹ thuật lái xe mà trong đó tài xế cố tình làm thừa lái trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo hướng mong muốn ở tốc độ cao, nhưng lại gây ra sự trượt bánh sau.

Mời quý độc giả xem video Màn drift “ngông cuồng” của tài xế Porsche giữa KĐT Sala khiến nhiều người ngán ngẩm

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